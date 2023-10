Nuovi numeri civici. La targhetta si paga

Il Comune ha deciso di avviare in via sperimentale il "servizio di apposizione della numerazione civica". Quando il proprietario ne fa richiesta, al termine di un intervento edilizio, o quando il Comune provvede al riordino della numerazione civica, la ditta Unisel di Forlì, incaricata del servizio, appone le targhette e rimuove quelle da dismettere: le piastrelle avranno così tutte lo stesso formato e aspetto. Il servizio avrà un costo di 35 euro per il numero civico e di 25 per l’eventuale numero interno. L’importo potrà essere pagato e tramite Pagopa.