Nuovi parcheggi, che caos. Creano tanti disagi a tutti

Mamme in difficoltà. E poi i medici, i dipendenti degli studi commerciali, gli artigiani: tutto per un Piano Parcheggi sempre più contestato. Con la chiusura dell’asilo nido che verrà demolito e ricostruito varie difficoltà stanno affrontando le numerose mamme che ogni mattina devono portare i loro piccoli nella sede dell’asilo di S. Chiara privo di adeguati "stalli rosa". Un ex geometra comunale, Massimo Pompili ha inviato una lettera al Comune: "Ho richiesto – dice – l’attivazione e modifica della situazione presente nella zona di S. Chiara predisponendo finalmente stalli rosa che ho indicato in dettaglio ed anche la concessione di ’Pass rosa’ gratuiti ai genitori dei bambini dell’asilo e della materna da utilizzare, a tempo, negli stalli a pagamento posti in prossimità della Scuola Materna e Asilo. Inoltre la possibilità di accedere all’asiloscuola Materna con percorso diretto e protetto parcheggiando l’auto nel piazzale interno soprattutto in caso di maltempo ed una adeguata segnaletica stradale". Gli ambulatori medici poi sono frequentati molto da anziani e la dottoressa Paradisi riporta le varie difficoltà: "È ormai consuetudine che gli stalli gialli dei parcheggi di Cagli, la sera, siano occupati da auto senza pass, per cui i residenti paganti, che come me rientrano tardi dal lavoro, non possono parcheggiare. Per correttezza ed equità, sarebbe ora di fare i controlli anche la sera, non solo di giorno. Se mi fai pagare, è giusto che mi garantisci anche una sosta la sera quando si torna dal lavoro, altrimenti si è costretti a passare parte del tempo a caccia di una sosta lontana in tutto il centro storico. Poi servirebbero stalli bianchi per chi accede agli ambulatori medici. Sono soprattutto anziani e persone con problemi di salute e quando entrano in ambulatorio sono nervosi e apprensivi perché non hanno quasi mai la certezza di rispettare l’orario di sosta".

Altro disagio per Roberto Moleri commercialista dello Studio SC nel centro della città: "Sono in grande difficoltà sia i miei otto dipendenti che risiedono fuori Cagli, che io e mia moglie ed anche per chi deve accedere ai nostri uffici. Questo Piano Parcheggi non ci consente più di trovare posti auto liberi in centro e anche attorno alla città o in altre zone periferiche. Solo blu o gialli, ma questo ad ogni mio dipendente, per avere il diritto di parcheggiare, costerebbe ben 65 euro al mese, circa 800 euro l’anno e senza avere la certezza della sosta garantita. Un salasso. Credo che per chi lavora sia un diritto avere la possibilità di parcheggiare senza i tanti problemi che si sono creati e sono preoccupato perché alcuni miei dipendenti stanno prendendo in considerazione di trovare altre opportunità di lavoro più comode fuori dal centro. Le sbandierate soluzioni di parcheggi nell’area alluvionale di S. Emidio e l’ipotesi parcheggio nell’area sportiva di Santa Croce ad oltre un chilometro, sono due alternative che non consentiranno un uso frequente per la sosta essendo scomode e molto lontane da uffici, negozi, farmacie e banche del centro storico. Ma con questo caos, mi chiedo, chi ci guadagna?".

Altre proteste dagli artigiani (idraulici, elettricisti, etc.) in quanto necessitano di posizionare temporaneamente i loro furgoni nei pressi delle abitazioni del centro per eseguire i lavori. Massimo Salciccia, Termoidraulica cagliese: "Abbiamo chiesto di ottenere un pass per i nostri mezzi sui lavori in centro ma ci siamo trovati solo di fronte ad una richiesta di circa 60 euro al mese per ogni mezzo. Circa 800 euro all’anno: e se e accettimao poi tutto ricade sui costi di lavoro maggiorati ai vari clienti. Vogliamo solo lavorare pagando il giusto dal lunedì al venerdì e non essere tartassati con un costo assurdo per sostare durante i nostri lavori servizio dei cittadini". L’elettricista Stefano Corsini: "Non possiamo sostare con il mezzo dove abbiamo le nostre attrezzature e per noi artigiani dovrebbe esserci un pass agevolato per motivi di lavoro. Siamo costretti a sostare sempre con grandi disagi e la tensione di incappare in una multa".

Mario Carnali