Nuovi percorsi casa-scuola. Sant’Orso patria dei bimbi

di Tiziana Petrelli

Sant’Orso sempre più bello e sempre più quartiere a misura di bambini. E’ stata una grande festa ieri mattina per i bimbi della scuola Filippo Montesi che si sono ritrovati tutti insieme alle fermate del progetto "A scuola ci andiamo sa soli" con in mano i cartelli su cui hanno messo nero su bianco la loro felicità di poter percorrere i nuovi percorsi ‘Zona 30’ realizzati dall’amministrazione comunale, su loro stessa indicazione, per permettere ai più piccoli di fare a piedi e in autonomia il tragitto casa scuola e ritorno. "Perché una città a misura di bambino è una città a misura di tutti i cittadini, da 0 a 99 anni" ha ricordato l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori, illustrando l’intervento inserito nel progetto ‘Fa.Mo.Se’ (il nome è l’acronimo dei comuni di Fano, Mondolfo e Senigallia che si sono uniti per raccogliere più fondi ministeriali) finanziato con 550mila euro di cui 310mila dal Ministero per l’Ambiente per l’abbattimento delle polveri sottili e il miglioramento della qualità della vita, tramite una mobilità più sostenibile.

"Vogliamo festeggiare questi nuovi lavori perché ci fanno sentire più sicuri – hanno detto Alessandro e Matteo, a nome di tutti i piccoli cittadini presenti –. Questo bellissimo progetto ci fa sentire più grandi e più autonomi". "Con questo intervento termina il progetto di collaborazione con Mondolfo e Senigallia – ha spiegato Brunori –, che inizialmente ha visto la luce su via Mariotti dove oltre alle asfaltature abbiamo realizzato un nuovo marciapiede e una pista ciclabile. Poi siamo passati a Sant’Orso, in quella parte di quartiere dove non eravamo ancora arrivati per completare i percorsi a misura di bambino".

Nella costituzione della zona 30 sono state così incluse via Bellandra, Sant’Eusebio, Galileo Galilei e Magalotti. Inoltre su via Sant’Eusebio è stato realizzato il proseguimento della pista ciclabile, un attraversamento rialzato di grandi dimensioni e nell’incrocio con via Bellandra una nuova rotatoria. Non solo asfaltature ma anche attraversamenti rialzati fatti coi sampietrini su via Bellandra e Galilei e un’isola di sicurezza con restringimento della carreggiata a senso unico alternato nei pressi della scuola, oltre a un nuovo attraversamento di fronte al vasaio.

"E’ una bella soddisfazione – commenta il sindaco Seri – perché non dimentichiamo che il progetto ‘A scuola ci andiamo da soli’ è partito ormai da diversi anni ed è stato visto proprio con gli occhi dei bambini e delle bambine, che hanno disegnato la loro idea di quartiere a cui sono seguiti poi una serie di progetti, tra i quali la messa in sicurezza di queste vie. Che ora sono più sicure ma anche più belle".