Nuovi percorsi e arredi: le mura brilleranno

Sono iniziati i primi interventi finalizzati alla tutela e al restauro delle mura storiche di Pergola e al recupero del percorso pedonale lungo la stessa, importante, cinta. "Un’opera di rilievo, che ha radici profonde – esordisce il sindaco Diego Sabatucci -, è infatti un progetto avviato già nel 2019 dalla nostra giunta ‘Pergola nel Cuore’, poi abbandonato nei cinque anni successivi (quando ha governato il centrosinistra, ndr). Oggi, con determinazione e amore per la città, lo riprendiamo e lo portiamo avanti con forza e visione".

L’attuale esecutivo nei mesi scorsi ha ottenuto un importante risultato, aggiudicandosi un bando regionale dedicato al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche. Per l’esattezza, un finanziamento di 341.662 euro, su un progetto complessivo di 500mila, che segna un passo concreto verso la riqualificazione di un patrimonio identitario della città dei Bronzi. Recentemente l’assessore ai Lavori pubblici, Luca Castratori, ha effettuato un sopralluogo sul posto insieme ai tecnici incaricati, per seguire da vicino l’avvio delle operazioni. "Il progetto di fattibilità tecnica ed economica - spiega proprio Castratori - nasce dall’esigenza di valorizzare un patrimonio storico di grande rilievo, restituendo vita e dignità alle antiche mura e creando un percorso pedonale accessibile che ne segua il tracciato. Un itinerario che unirà le zone delle Tinte e delle Conce, due dei quartieri più antichi di Pergola, arricchendosi di scorci paesaggistici di rara bellezza. L’intervento – aggiunge - prevede l’utilizzo di materiali naturali e innovativi, con attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità, per garantire un’esperienza inclusiva e sicura a tutti. Non mancheranno elementi di arredo urbano e un’attenta progettazione dell’illuminazione, per offrire una fruizione serena anche nelle ore serali". Il primo cittadino Sabatucci riprende: "Ringraziamo la Regione Marche per l’attenzione verso il nostro patrimonio architettonico e l’importante finanziamento, che ci consentirà di dar vita a un progetto su tre direttrici: la tutela e il restauro conservativo delle mura; il ripristino dell’accessibilità; e la promozione del patrimonio culturale attraverso impianti, allestimenti e arredi".

Sandro Franceschetti