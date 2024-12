Nuovi posti letto per gli universitari. Dal Governo otto milioni di euro

Più posti letto per gli studenti marchigiani e di conseguenza anche per Urbino con 145 nuovi alloggi. Ieri mattina il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini ha annunciato lo stanziamento di oltre 22 milioni di euro per le Marche. Risorse che arriveranno anche ad Urbino così da poter completare il polo di residenze universitarie di Piansevero e quindi la totale riconversione degli hotel della zona, in particolare dell’Albergo Montefeltro chiuso da decenni e che già l’ex presidente di Erdis Marche, Maura Magrini, aveva intercettato per trasformalo in collegio. Così come fatto per il Piero della Francesca.

Dunque sono in arrivo per la città ducale ed i suoi studenti 40 nuovi posti letto e quindi 3.928.237 milioni di euro di euro per l’ex Albergo Montefeltro e la creazione di 105 nuovi posti letto nel complesso già attivo del Piero della Francesca che godrà 4.000.301 euro per completare la transizione. "Garantire alloggi agli studenti significa dare concreta attuazione al diritto allo studio, pilastro fondamentale per consentire a tutti i giovani, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, di costruire il proprio futuro – ha detto il ministro Anna Maria Bernini –. Offrire alloggi accessibili non è solo un aiuto per il percorso degli studenti ma un passo verso una società più giusta, dove tutti, possano dimostrare il proprio talento e impegno, facendo davvero la differenza".

"Come commissario regionale di Forza Italia per le Marche – aggiunge Francesco Battistoni – sono molto soddisfatto di questo risultato perché rappresenta un ulteriore tassello per quella crescita sociale rivolta al diritto allo studio. Con questo finanziamento si dà concreta attuazione al principio universalistico di garantire a tutti gli studenti pari opportunità".

"Dopo i 10 milioni all’Accademia, ancora un finanziamento importante per le Marche e per Urbino in particolare da parte del ministero. Quasi 8 milioni da destinare ai due ex alberghi in prossimità del centro storico oltre ai 3.7 milioni per il Collegio di Fano per lo stesso obiettivo – spiega soddisfatta il segretario provinciale di Forza Italia, Elisabetta Foschi –. Un risultato importante che denota l’attenzione del ministro Anna Maria Bernini per Urbino. La ringrazio per la sua vicinanza ad Urbino".

Francesco Pierucci