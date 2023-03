"Nuovi requisiti sanitari in Regione, case di solidarietà a rischio"

"Il rischio che molte strutture come "Casa Tabanelli", "Casa Marcellina" o "Villa Vittoria" chiudano perché non in grado di adeguarsi in tempo ai nuovi requisiti sanitari e sociali imposti dalla Regione è elevato, questo comporterà una chiusura o riduzione della capacità di accoglienza. In Aula non sono state date garanzie". A lanciare l’allarme è stato il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani che ha presentato un’interrogazione per chiedere di valutare una proroga della scadenza e una revisione dei nuovi parametri, riferiti a strutture per anziani e non solo.

"Purtroppo – spiega Biancani – l’assessore, oggi in Aula (ndr ieri), non ha dato alcuna garanzia sulla possibilità che ci sia una proroga del termine del 30 settembre. Adesso, dopo il Covid, serve un tavolo di confronto che faccia chiarezza su alcuni requisiti richiesti e ridefinisca alcuni criteri. Sarebbe quindi opportuno rinviare la scadenza degli adeguamenti per consentire tale confronto". A farne le spese – secondo lo stesso consigliere - potrebbero essere le persone più fragili che utilizzano i servizi, in quanto "i nuovi paramenti spesso richiedono adeguamenti sia dal punto di vista sismico, sia degli impianti di riscaldamento e raffrescamento il cui costo rischia di ricadere sugli utenti e le loro famiglie".

Per esempio, per le Comunità di Pronta Accoglienza come casa Tabanelli si prevedono al massimo tre posti letto per camera, che può voler dire "dover sottoutilizzare le stanze e lasciare fuori delle persone pur avendo spazio. Si prevedono l’obbligo di operatori specializzati al posto della rete dei volontari e che ce ne siano almeno 1 ogni 10 utenti, fattori che aumenterebbero i costi di gestione. Per i centri diurni e residenziali per disabili il problema è riferito all’obbligo di una stanza per il medico che comporterebbe una riduzione dei posti per gli utenti, per una figura che in tali centri non è prevista e che se ci fosse aumenterebbe notevolmente i costi".