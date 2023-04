Nuovi restauri per consolidare Palazzo Nuovo

Un nuovo volto per Palazzo Nuovo, il “fratello“ del Collegio Raffaello, speculare a lui in piazza della Repubblica Urbino e di proprietà del Legato Albani. "E’ sempre stato considerato un po’ secondario rispetto al palazzo del Collegio Raffaello, invece è un edificio molto importante. Le cure non non gli sono mai mancate, quello sì, ma questi investimenti vanno nella direzione anche di metterlo nello stesso piano".

A dirlo è Nicola Rossi, presidente del Legato Albani, al termine dei lavori che hanno visto una manutenzione della stabile nella facciata sulla piazza. Lavori per poco più di 40mila euro a fronte di un preventivo di 38mila.

Circa quaranta giorni per la sistemazione, quali interventi sono stati fatti?

"C’è stato il consolidamento dei portali in muratura e abbiamo approfittato dell’impalcatura per effettuare la verifica della consistenza delle strutture. Essendo vecchie e sulla piazza che è molto trafficata, abbiamo pensato di mettere in sicurezza la facciata. Un restauro complessivo era necessario perché negli anni i portali hanno subìto degli interventi non congrui. C’era del cemento grigio, i vecchi cardini delle persiane e dei ferma persiane erano rimasti nelle facciate. Va ricordato che storicamente Urbino è una città che non aveva persiane quindi la facciata è tornata alle origini. Tutti i lavori sono stati eseguiti con la supervisione della Soprintendenza con il progetto di Mara Mandolini dell’Ufficio tecnico comunale".

Si procederà anche con la facciata di Corso Garibaldi?

"Sì, in autunno. Gli infissi in legno saranno cambiati entro il 2023 e tre anni fa abbiamo rifatto la metà del tetto. Gli interni sono tutti affittati e penso che anche l’Inps (che ancora è lì con i suoi uffici) stia apprezzando gli investimenti che si stanno facendo".

Si sta concludendo il quarto mese del 2023, facciamo un bilancio, anche per quanto riarda i vostri locali commerciali in affitto. In città si dice che c’è movimento.

"Oltre a questo intervento è stato concluso da poco il restauro della Sala Raffaello. Abbiamo fatto migliorìe in alcuni locali, come l’installazione dei bagni dove non c’erano. Ora stiamo programmando la pulitura del cortile di Collegio Raffaello come sei anni fa. Anche quest’anno sarà un Bilancio in linea e a luglio lo porteremo in Consiglio comunale. Urbino sta reagendo bene a livello di presenze e anche i commercianti in affitto da noi rivedono un po’ di tranquillità. Sui locali sfitti, ad uso commerciale, c’è richiesta, tra poco arriveranno nuove attività sia in via Mazzini che via Battisti come a Palazzo Nuovo".

Francesco Pierucci