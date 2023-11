Nuovi servizi in arrivo. Sale per studio e lavoro aperte 24 ore su 24 ‘ArtLab’ lancia la sfida

Si chiama ‘ArtLab Pesaro-Coworking culturale’ e sta per aprire le porte alla città: verrà inaugurato infatti con due appuntamenti, il primo domani e il secondo domenica. Si tratta di un nuovo spazio in via Guerrini 25, a Montegranaro, che accoglierà studenti, lavoratori, artisti e chiunque abbia bisogno di un luogo per esprimere la propria creatività. E c’è una particolarità: questi locali saranno aperti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Attraverso l’iscrizione, che prevede un costo di 5 euro al mese, o 30 all’anno, sarà possibile usufruire dell’aula studio, nella sala comune, che consentirà a tutti gli studenti di prolungare il loro tempo di apprendimento oltre i soliti orari delle biblioteche. Per accedere ad ArtLab, verrà infatti fornito un codice a tutti gli iscritti, che consentirà di entrare nelle varie aree. Inoltre, c’è la disponibilità, per lavoratori e artisti, di utilizzare 4 uffici dotati di tutti i comfort. Al costo di 75 euro al mese, infatti, sarà possibile prenotare un box e usarlo a proprio piacimento in ogni momento della giornata. Ovviamente, in caso di periodi più lunghi, come per esempio sei mesi di prenotazione, la tariffa diventa agevolata, arrivando ad un costo di 360 euro: "Questo è un progetto creato con un grande lavoro di squadra, attraverso il quale siamo riusciti a raggiungere una collaborazione di più giovani fatta di esperienze utilissime – spiega Timoteo Tiberi, presidente dell’associazione Tavolo Studenti –. Qui si potranno riunire tutte le tipologie di artisti e studenti. Disponiamo, infatti, di 30 postazioni studio all’interno di una sala polivalente, nonché un’altra area per corsi e anche un angolo ristoro. Questo sarà uno spazio autogestito, che vedrà la cooperazione di tutti quelli che vorranno sostare qui, vista anche la presenza dell’università in via Petrarca".

Inoltre, ArtLab organizza anche corsi gratuiti per tutti gli aspiranti artisti, come racconta Camilla Cesarini, in arte Armadilly, membro del direttivo Tavolo Studenti: "Abbiamo in programma tantissime attività. Quello che comincerà a breve, con quattro appuntamenti, sarà il ‘Corso di Fumetto Unico e Irripetibile’, che inizierà dal 15 novembre alle 21, per poi continuare nelle date del 22 e 29 e concludersi il 6 dicembre, sempre nello stesso orario. Successivamente, poi, verranno organizzati il corso di ricamo contemporaneo con tecnica punch needle, che terrò io stessa, a dicembre e gennaio, mentre a febbraio si terrà il corso di make up artistico, per gli effetti speciali, con Laura Majani. Per prenotarsi ai corsi basterà visitare le nostre pagine social Facebook e Instagram, visitare il sito www.tavolostudenti.it o mandare una mail a artlab@tavolostudenti.it".

L’inaugurazione ‘ArtLab Pesaro-Coworking culturale’ si terrà domani dalle 17 in poi, con la presentazione di una mostra di artisti del territorio, mentre domenica, alle 18.30, si terrà lo "Speech Cocktail" di Sistema Critico e alle 21.30 la cena ArtLab, a base di pizza, al costo di 10 euro.

Alessio Zaffini