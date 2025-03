Nuovi sintomi del disagio. Riaperto il centro Jonas

E’ stato inaugurato venerdì, primo giorno di primavera, il nuovo Centro Jonas Pesaro, punto di riferimento per la cura dei sintomi del disagio contemporaneo, come i disturbi del comportamento alimentare, attacchi di panico e depressione. Una data scelta non a caso, come spiega la presidente Micaela Ucchielli, psicoterapeuta e psicoanalista. "Questo giorno simboleggia una rinascita – spiega – e per questo abbiamo inaugurato il 21 marzo la sede del centro Jonas che torna attivo a Pesaro dopo circa tre anni, visto che prima era stato presente in città per ben 18 anni. Il centro, che fa parte di una rete nazionale di 30 sedi, torna dunque a disposizione dei cittadini". Ucchielli entra nel dettaglio dell’attività di Jonas: "Si tratta di un centro di clinica psicoanalitica che nasce dal desiderio di offrire un luogo di prevenzione e cura dei cosiddetti nuovi sintomi del disagio contemporaneo, siano essi legati ai disturbi del comportamento alimentare, come anoressia o bulimia, ma anche come le dipendenze, come quella dal gioco d’azzardo, attacchi di panico o altri disagi della persona, della coppia o della famiglia. E’ un approccio psicanalitico che fa riferimento in particolare al lavoro teorico-clinico di Massimo Recalcati".

Al centro Jonas Pesaro è possibile trovare una equipe di 6 professionisti, come ha spiegato Micaela Ucchielli durante l’inaugurazione del centro alla quale era presente anche la presidente di Jonas Italia, Monica Farinelli. "Nella nostra equipe ci sono figure come psicologi, psichiatri e psicoterapeuti e tra questi anche 4 psicoterapeuti in formazione. Qui si svolgono sia incontri individuali che di gruppi monosintomatici, come quelli legati ai disturbi alimentari. Le consulenze non sono soltanto rivolte a chi soffre del disturbo in prima persona ma anche ai genitori, agli insegnanti, agli educatori. Trattiamo persone a partire dall’età adolescenziale (dai 12-13 anni)". Ucchielli sottolinea poi i due principali obiettivi di Jonas: "Il primo è rendere accessibile a tutti il percorso di cura, offrendo tariffe sostenibili rivolte a chi è in difficoltà. Il secondo è di aprirsi alla città per portare la psicoanalisi fuori dallo studio dell’analista collaborando con le istituzioni, come scuole, comunità terapeutiche, centri sociali, centri sportivi". Uno degli esempi di collaborazione di Jonas è il progetto di "educazione ai sentimenti" realizzato con la Vis Pesaro: "Sta avendo un grande successo e coinvolge i ragazzi e le ragazze dell’Under 14, 15, 16 e 17 per confrontarsi sui temi della violenza di genere". Il Centro Jonas si trova a Largo Mamiani 22 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17. Info: 351-3862549 oppure sul sito: www.jonasitalia.it/jonas-pesaro.

Alice Muri