"Nuovi spazi per l’aggregazione dei giovani"

Due nuovi spazi d’aggregazione potrebbero sorgere ai capi opposti del centro storico: la Data e il centro commerciale di Nuova Porta Santa Lucia, di cui il sindaco vorrebbe far acquistare al Comune il piano 7. Antico e moderno, uniti per dare alla città un nuovo impulso di vitalità, "sempre nei limiti della decenza", e ai giovani, studenti e non, quelle alternative di socialità di cui ciclicamente si torna a parlare, senza, per il momento, aver trovato una soluzione. Questo è il piano dell’amministrazione comunale, esposto sabato da Maurizio Gambini, che per altro collima con le richieste del Consiglio degli studenti dell’Università di Urbino, a lui reiterate dal presidente Giovanni Alvarez durante un incontro nella sede di Urbino Capoluogo.

"Anche a causa del covid, abbiamo perso la capacità di vivere l’Ateneo come comunità, però, per crearne una, servono spazi aggregativi – ha spiegato Alvarez –. Ci siamo incontrati più volte con l’amministrazione, che si è mostrata disponibile, e la nostra idea è questa: come associazioni studentesche, ci proponiamo di prendere in gestione degli ambienti per farli rivivere, dandone garanzia di conservazione, in particolare alla Data. Pensiamo anche a una gestione dello spazio bar, per riempirlo e rendere la cosa economicamente sostenibile. C’è poi il piano 7 di Santa Lucia, che, come ha detto il sindaco, crediamo debba appartenere alla comunità: lì, proponiamo di creare uno spazio polivalente per tutti, gestito da associazioni non solo studentesche, per riempire gli ambienti di contenuti e persone". Gambini ha spiegato che quello dei luoghi aggregativi è un tema "condiviso subito con i rappresentanti degli studenti, già quando era in carica Federica Titas, prima di Alvarez, in quanto argomento molto sensibile. Dare in gestione a un privato dei locali pubblici, come la Data, è sempre complicato. Se lo facessimo, l’accusa dei commercianti sarebbe che portiamo via persone dal centro storico. Avevamo proposto di farla gestire a loro, a rotazione: se n’è fatto avanti solo uno e, quando lo ha fatto, gli altri, che avevano detto no, hanno protestato. Perciò la via opportuna è l’autogestione da parte di qualcuno che li vive, magari proprio un’associazione studentesca, ed è questa la proposta che ho fatto agli studenti da molto tempo e che Alvarez ha subito accolto. Vero, i lavori finiranno nel 2024, ma la Data è già accessibile ed è un luogo bellissimo, in cui, per altro, si potrebbe fare rumore senza dar fastidio a nessuno, sempre nei limiti della decenza. Il mio obiettivo, e spero anche di chi verrà dopo di me, è renderlo uno spazio aperto h24 per tutta la città. C’è poi l’idea di fare un investimento per portare in capo al Comune il piano 7 di Santa Lucia, il quale ha le stesse caratteristiche, e far nascere anche lì un luogo di aggregazione: sono ambienti bellissimi, che ho visitato per la prima volta l’anno scorso, e credo debbano diventare di proprietà pubblica. La partecipazione dei giovani è il tema chiave ed è fondamentale per creare nuove idee".

Nicola Petricca