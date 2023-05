Nuovi vescovi, la chiesa e il centralismo democratico

Gentile lettore,

le premetto che in chiusura della sua lettera lei sta sprecando un "grazie" che non ha nessuna ragione di esistere in quanto, detto in parole povere ma chiare, di elezioni vescovili, di diocesi, arcidiocesi e metropolie ne so quanto lei e anche se lei non ne sapesse niente io continuerei a saperne meno di lei. Potremmo far finta di niente e dire che questo è il fascino nascosto della Chiesa, la cui struttura è costituita da secoli in modo tale che chi decide è uno solo, una specie di "centralismo democratico" che va accettato perché regolamenta come meglio crede le sue emanazioni periferiche e pare che finora tutto abbia funzionato niente male. Si potrebbe altrimenti pensare che Urbino perdesse il vescovo a causa della difficoltà di trovare sostituti, insomma per carenza "di personale", ma questo non è successo per Fano, che pur essendo città importante non ha il ruolo di "capitale provinciale". O forse che fosse la consistenza della popolazione, visto che Urbino, intesa come centro cittadino, va diminuendo i suoi residenti. Ma allora sarebbe proprio la Chiesa a insegnarci che il buon pastore lascia il gregge e va in cerca della pecorella. Mi fermo qui, sento che rischio di dire delle coglionate. Provi a chiedere in Curia.