Nuovi visitatori al Museo della stampa

Lo scorso novembre a Pesaro si era tenuta la 17ª edizione del Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana dei Musei della Stampa e della Carta (Aimsc). L’evento, promosso col contributo organizzativo di Giorgio Montaccini (foto) e del suo staff, ha coniugato tradizione e innovazione, grazie all’apporto di eminenti studiosi del settore, capaci di evidenziare come l’arte della stampa abbia influenzato la diffusione del sapere e della cultura. Il congresso ha rappresentato un’eccellente vetrina per l’Associazione determinando l’interesse di un pubblico sempre più vasto ed il conseguente aumento di visitatori anche in loco. Montaccini, ultranovantenne ancora molto attivo, ha potuto così rivivere un passato particolarmente gratificante presentando le sue preziose creature custodite in via Podgora nella zona di Santa Maria delle Fabbrecce. Fra i visitatori un gruppo folcloristico romagnolo che, per non smentirsi,si è esibito all’interno del museo.

l. d.