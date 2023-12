Nuovo arredo urbano in viale Martiri della Resistenza

In viale Martiri della Resistenza si è svolta l’inaugurazione del nuovo arredo urbano. Tra gli altri erano presenti il sindaco Massimo Berloni, il vicesindaco Michele Chiarabilli, il presidente della Banca di Credito Cooperativo del Metauro Bruno Fiorelli e la direttrice generale Bcc Gabriella Mariani. Il nuovo viale è quello che, guardando verso il corso, va dal bar Tre Bis a Porta Fano, sulla sinistra. I lavori hanno comportato il rifacimento del marciapiede coi relativi servizi (elettricità e fognature) e la piantumazione di 24 lecci, che è stata finanziata dalla Banca cooperativa. Non solo: come ci spiega Michele Chiarabilli, "sono state anche realizzate aiuole piantate a rose multicolori, che fioriscono da primavera a inizio estate. Tra una pianta di rose e l’altra è stata pure collocata una copertura biodegradabile fatta a partire dalle noci di cocco: serve a impedire la crescita delle erbacce. Il tutto ha richiesto una spesa di 320 mila euro, dei quali 11 mila elargiti dalla Bcc". Il sindaco Berloni: "Ci sono state polemiche, è vero, ma esse stanno a dimostrare che qualcosa si fa. Gli ippocastani? Dovevano comunque essere abbattuti, perché ponevano problemi di sicurezza pubblica. La sostituzione coi lecci ci è stata consigliata dagli agronomi, anche per il momento climatico che viviamo..". Il presidente Fiorelli: "La funzione delle piccole banche come la nostra è di essere vicine ai bisogni delle comunità, interpretarne le esigenze e dare risposte adeguate. È la nostra missione e non abbiamo intenzione di tradirla". Gabriella Mariani, direttrice generale Bcc: "Già da tre anni abbiamo in piedi un’iniziativa cui abbiamo dato il nome di "Piantiamola": il suo scopo, nei comuni dove siamo residenti, è letteralmente piantare una pianta nuova per ogni nuovo socio. Stiamo piantando il seme della mutualità anche a Fossombrone".

Adriano Biagioli