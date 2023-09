Nuovo asfalto sulla Statale a Vallefoglia: entro domani tutto come nuovo

Sono iniziati lunedì i lavori di rifacimento dell’asfaltatura di corso XXI Gennaio della Strada Statale 744 nel tratto che attraversa il centro abitato di Montecchio. I lavori hanno preso il via dalla rotatoria di fronte la chiesa Santa Maria Assunta dove la ditta Boscarini Costruzioni srl, incaricata da Anas, proprietaria della strada, ha rimsso con la fresatura il vecchio asfalto ammalorato e contemporaneamente ha iniziato a stendere il nuovo strato di base bituminoso nella corsia che sale in direzione Padiglione, fino alla rotatoria dell’incrocio con via San Michele. Ieri i lavori sono proseguiti sulla corsia opposta, quella in direzione Pesaro. "La ditta ci ha comunicato – spiega il sindaco Palmiro Ucchielli – che se i lavori procederanno regolarmente entro la giornata di giovedì (domani, ndr) tutta l’asfaltatura di Corso XXI Gennaio sarà completamente portata a termine".