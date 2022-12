Nuovo asilo da 3,7 milioni in via Rigoni "E nel 2023 sarà finita anche l’Interquartieri"

Il 2023 dei pesaresi, secondo la giunta Ricci, vede all’orizzonte una nuova scuola da 3,7 milioni di euro – la materna di via Rigoni a Soria – poi l’inaugurazione della circonvallazione di Muraglia e l’avvio delle altre opere compensative alla terza corsia dell’Autostrada, escluso il casellino il cui iter è previsto dal 2024. Ieri per i saluti alla vigilia della notte di San Silvestro, il sindaco Matteo Ricci ha incontrato i giornalisti dalle sorelle Ottani, titolari di Casetta Vaccaj, sciogliendo nodi e illuminando percorsi. In questo contesto è emerso che per l’ex Bramante, Cassa depositi e prestiti potrebbe aver trovato un nuovo acquirente e che la Fondazione Patrimonio Inps, invece, abbia ripreso il proprio progetto per fare di Villa Marina una struttura recettiva dedicata alla terza età benestante: per questo la giunta Ricci potrebbe rivendergli l’area dell’impianto sportivo, utile quale area per opere accessorie al residence, visto che Aspes per la nuova sede avrà dall’amministrazione la Tribuna Prato. Di certo, per ora, è che in fondo a viale Trieste resterà il parcheggio "molto sfruttato anche d’inverno" e che con i primi caldi, il luna park passerà un’altra stagione davanti a Villa Marina.

Voci in città hanno portato a credere ad uno stop relativo al trasferimento della Questura all’interno della Caserma del 28esimo Reggimento Pavia: uno stop smentito ieri dal sindaco Matteo Ricci che invece ha ribadito le tappe previste negli accordi con il Demanio. La vulgata in città si era diffusa perché, il 15 dicembre, davanti a testimoni, il questore Raffaele Clemente ha chiesto al presidente della Provincia, Giuseppe Tagliolini, un incontro e discutere sul futuro della sede della Provincia, quale possibile opzione per la Questura, vista la volontà dell’amministrazione provinciale di mettere in vendita il bene. Paolini non ha escluso nulla al Questore, ma di fatto ha declinato l’offerta obiettando che l’eventualità di un trasferimento e la vendita dalla sede di via Gramsci, per ora è piuttosto remota. Al sindaco Ricci, quindi ieri abbiamo chiesto se ci fossero state novità sul percorso tracciato. "No, non mi risultano. Il trasferimento della Questura in un’area della Caserma in via della Liberazione è un cambiamento che avverrà, lo dobbiamo dare per acquisito. tra l’altro l’intervento sarà finanziato con il Pnrr, quindi, si dovrebbe concretizzare anche in tempi ristretti. Il Demanio sta lavorando con determinazione sia per Rocca Costanza che per l’Intendenza di Finanza. Per quest’ultimo intervento sono molto avanti: i lavori di ristrutturazione dovrebbero partire a breve". Pur avvenendo nel futuro remoto, sono da dare per acquisiti gli interventi epocali come “l’arretramento della ferrovia“.

Restringendo il campo temporale, in cima alla lista delle cose da finire, almeno entro la legislatura, c’è il Palazzetto. "Di certo ci sono cose che dobbiamo assolutamente finire – ha detto Ricci –. Il palazzetto dello Sport è una priorità delle priorità. Il cantiere è stato consegnato al Comune dalla ditta precedente. Oggi c’è stato il sorteggio delle prime dieci sulle 120 interessate a terminare i lavori: è un bene perché a gennaio possa entrare la nuova ditta. E’ un passaggio delicato: il fatto che abbiano partecipato così tante imprese è positivo, ma nelle classifiche delle mie ansie da sindaco, il Palazzetto è al primo posto".

Il 2023 sarà anche “l’anteprima“ dell’anno da capitale della cultura 2024: "Con Vimini abbiamo stabilito varie presentazioni in giro per il mondo – ha sottolineato Ricci –: abbiamo scelto cinque nazioni come Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone, Francia e Germania i Paesi principali da cui arrivano i turisti, amanti del Rof". E’ certo però che la città dovrà essere in grado di cogliere l’ondata di attenzione: Elio Giuliani, presidente del Circolo della stampa pesarese, ha ricordato al sindaco il problema della carenza di “posti letto“ nelle strutture recettive. "Vero, verissimo – ha detto il sindaco –. Già rischiamo di fare il “Basket Over“, con gli ex campioni, che vanno a dormire a Rimini. Il problema c’è. Avremmo bisogno di almeno di una decina di alberghi nuovi: spero che la prospettiva della Capitale attragga investitori". Immediata la stoccata del vicesindaco Vimini: "Vista la lunga lista degliinteressati, la Regione avrebbe fatto meglio a rifare il bando per i contributi alla ristrutturazione degli aberghi. Invece si sono persi due anni".

"Per gli affreschi, appena rinvenuti sotto gli intonaci nella sala dello Zodiaco a Palazzo Almerici – ha confermato Ricci guardando Vimini al suo fianco – questa mattina, abbiamo messo risorse dal nostro bilancio per poi completare il lavoro di valorizzazione grazie ai fondi Pnrr che permetteranno una profonda ristrutturazione". Proprio l’elaborazione del progetto di recupero – i 7 milioni di euro del Pnrr – ha fatto riemergere le antiche decorazioni. E la scuola? "Si tratta di 3,7 milioni di euro provenienti dal Pnrr – conferma l’assessore Pozzi –. Siamo stati rapidissimi perché abbiamo già il progetto esecutivo. Il 2 gennaio pubblicheremo la manifestazione d’interesse per le ditte e andare a gara. I lavori partiranno dopo che insieme all’assessore Camilla Murgia troveremo un struttura idonea al trasferimento temporaneo degli alunni".

Solidea Vitali Rosati