Nuovo asilo, in legno, a Pian del Bruscolo: 60 posti in più per i bimbi Iniziati i lavori di ampliamento dell'asilo nido di Pian del Bruscolo, finanziato da Unione Europea e Ministero dell’istruzione. Nuove sezioni per accogliere altri 60 bambini, con spazi esterni recintati e orario esteso. Presidente Ucchielli: "Strutture sicure e funzionali per migliorare la vita delle famiglie".