Nuovo asilo nido, i lavori sono ripresi

Sono ripresi i lavori di costruzione del nuovo asilo nido cittadino. Dopo nove mesi di stop, per un contenzioso in corso con la ditta vincitrice dell’appalto, finalmente il contratto è stato rescisso dal Comune e dal primo gennaio il cantiere è stato affidato alla ditta che in gara arrivò seconda. E i lavori sono ripresi alacremente: "È stata già fatta una riqualificazione del cantiere – spiega il sindaco Emanuele Feduzi – e sono appena iniziati i lavori veri e propri. La struttura, realizzata quasi tutta in legno, sarà una delle prime in Italia ad essere alimentata con due fonti energetiche alternative, ovvero sia col fotovoltaico che col geotermico, che la renderanno autosufficiente per energia elettrica e riscaldamento. Ma la novità che ci preme di più sottolineare è che la struttura potrà ospitare ottanta bambini, mentre ora nell’asilo nido provvisorio ve ne possono accedere solo quarantasette, quindi si andrà a coprire tutto il fabbisogno del comune, e vi saranno forse dei posti liberi a cui potranno essere interessati magari alcuni lavoratori di altri comuni che raggiungono Fermignano ogni giorno per lavoro. Un nido d’infanzia nuovo, sicuro e sostenibile che ci rende davvero orgogliosi".

g. v.