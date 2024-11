Nuovo assetto urbanistico, fondi dalla Regione

Novità per quanto riguarda il futuro assetto urbanistico della città di Urbino: il Pug si farà, ci sono le risorse. Un finanziamento di 104mila e 297 euro è stato concesso dalla Regione Marche al Comune per la redazione, formazione e approvazione del Pug, ovvero il Piano urbanistico generale paragonabile al Piano regolatore. Il Comune ducale è risultato tra gli Enti finanziabili nella fascia riservata ai capoluoghi di provincia con popolazione fino a 70mila abitanti, nell’ambito del bando indetto dalla Regione i primi giorni di ottobre.

Il Pug è un nuovo strumento di governo del territorio a livello comunale, che individua i metodi di conservazione e tutela del territorio, delle sue trasformazioni e del suo sviluppo, come indicato dalla nuova legge urbanistica regionale. Il sindaco Maurizio Gambini commenta così il finanziamento ottenuto: "La notizia del finanziamento nella fascia dei capoluoghi, con fondi specifici più elevati rispetto agli altri Comuni, è la dimostrazione pratica che il riconoscimento ufficiale di capoluogo cambia la condizione della nostra città e apre opportunità più ampie di accesso alle risorse".

"Questo finanziamento – aggiunge la vice sindaco e assessore comunale all’urbanistica ed edilizia Giulia Volponi – ci consente di iniziare in modo concreto un importante lavoro di programmazione, che porterà alla revisione e aggiornamento delle linee generali sulle quali si basa il modello di gestione e sviluppo della nostra città. Siamo in costante contatto con l’assessore regionale all’urbanistica, Stefano Aguzzi, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione, e contiamo di poter accedere a ulteriori fondi nei prossimi passaggi del bilancio regionale – prosegue Volponi –. Un grazie in particolare al nostro ufficio di riferimento, che si è fatto carico della partecipazione al bando e si è trovato pronto al momento della presentazione della domanda".

Quali sono le tempistiche? La vice sindaco Giulia Volponi spiega che "l’adozione del Pug, entro quattro anni come da normativa, è un momento cruciale e delicato, che va gestito con estrema attenzione perché avrà risvolti importanti nel futuro, soprattutto alla luce del ruolo di Urbino capoluogo di Provincia. L’obiettivo è individuare nuove strategie in grado di accompagnare la crescita della città, sfruttando la sua naturale vocazione turistica e la sua peculiarità di città universitaria, e mettere in campo nuovi strumenti volti a incentivare la residenzialità. Avvieremo presto una fase di confronto con tutti i soggetti coinvolti", conclude Volponi.

