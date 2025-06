Nuovo campetto sintetico al Circolo “Polidori“ nel quartiere Montecelso

Stasera alle 19 al Circolo “Polidori“ del quartiere Montecelso si inaugura il nuovo campetto sintetico. "Si tratta di un intervento atteso da anni – commenta il vicesindaco Michele Chiarabilli – ed è il simbolo concreto di un impegno amministrativo che punta sullo sport come strumento di inclusione sociale e crescita per le nuove generazioni".

Prosegue Chiarabilli: "Questo impianto rinnovato rientra in un piano di riqualificazione delle strutture sportive promosso dall’amministrazione Berloni. In tre anni abbiamo stanziato circa 600mila euro per offrire alla comunità impianti moderni, accessibili e sicuri. Lo sport ha una grande funzione sociale ed è fondamentale per i giovani. Decisivi il contributo del presidente del consiglio comunale Cristian Amadori e la collaborazione con realtà locali come l’associazione di quartiere Montecelso. Un plauso particolare va a Giorgio Codignola, attivo punto di riferimento civico, apprezzato per la sua dedizione e competenza". Tra gli interventi più significativi realizzati o in corso di attuazione ci sono la manutenzione straordinaria delle tribune del campo sportivo Bonci (300mila euro), un nuovo campo sintetico e area giochi a Borgo Sant’Antonio (80mila), una palestra all’aperto in via Saraceni (25mila), il restyling degli spogliatoi di tennis e calcio, e nuovi impianti al bocciodromo".

a. b.