Nuovo campo entro maggio nel quartiere di Borgo S.Antonio

Un nuovo campo da calcio in sintetico nel quartiere di Borgo Sant’Antonio (foto). Il Comune ha dato il via libera ai lavori di manutenzione straordinaria affidando l’opera per un importo di circa 67 mila euro. L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione dell’area e viene realizzato su un terreno di proprietà della parrocchia di Sant’Antonio Abate, concesso in affitto al Comune lo scorso dicembre. Il contratto prevede la destinazione dell’area (più di 2000 metri quadri) a verde pubblico attrezzato e parcheggio. Il via libera ai lavori è venuto dopo l’approvazione del progetto esecutivo avvenuta in giunta il 20 settembre scorso. Oltre al campo in erba sintetica, il progetto prevede l’installazione di attrezzature ludiche e sportive, tra cui un’altalena, giochi a molla e strutture per la ginnastica a corpo libero. L’azienda appaltatrice si è aggiudicata i lavori offrendo un ribasso del 2,4% sull’importo base, portando il costo complessivo dell’intervento a 54mila euro circa. L’opera, interamente finanziata con fondi comunali, doveva essere completata entro il 2024, ma in ogni caso andrà ad arricchire l’offerta di strutture sportive nella frazione di Borgo Sant’Antonio. Si prevede che i lavori si chiuderanno a maggio.

Commenta il vice sindaco Michele Chiarabilli: "Questo lavoro si aggiunge a diversi altri partiti da poco: nel giro di poche settimane sono stati avviati 7 degli oltre 15 cantieri previsti quest’anno. Ricordo per esempio il rifacimento del tetto e della facciata della Casa Museo e Quadreria Cesarini, il recupero del cortile del Palazzo Ducale (Corte Alta), la sistemazione della facciata del municipio che dà su via del Vescovado. Si tratta di una notevole mole di lavori e per una notevole entità economica. Ci potrebbero essere disagi per la viabilità, ma è inevitabile. Sono opere che si aggiungono a quelle già realizzate in questi primi tre anni di governo della giunta Berloni: se ne aggiungeranno molte altre, perché Fossombrone aveva bisogno di un restyling per un rilancio totale".

a.bia.