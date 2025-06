L’altro ieri a Borgo Sant’Antonio sono stati inaugurati un nuovo campo sintetico regolamentare per il calcio a cinque e un’attigua area giochi adatta ai bambini fino a 8 anni. L’impianto sarà aperto a tutti e sarà gestito dall’associazione di quartiere “Borgo Sant’ Antonio“; sul nuovo rettangolo si svolgeranno anche gli allenamenti della Fossombrone Futsal Junior.

Il commento del vice sindaco Chiarabilli: "La manutenzione straordinaria degli impianti sportivi è fondamentale in una città e svolge anche un’importante funzione sociale, in particolare a favore delle fasce giovanili. La giunta Berloni ha già investito in 3 anni nella sistemazione delle strutture sportive già ben 600mila e proseguirà su questa strada anche negli anni futuri". L’investimento totale specifico per il nuovo campo di Borgo Sant’Antonio è stato di circa 80mila euro.

a. b.