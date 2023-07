Nuovo Centro Sportivo a Villa Fastiggi, Ipotesi di Frequentazione da Mille Atleti a Settimana

I possibili numeri di frequentazione del centro sportivo di Villa Fastiggi indicati da Luca Casadio, responsabile di area Mati Group, e Riccardo Del Bianco, responsabile marketing del centro sportivo, partono da una stima di mille atleti a settimana per gli allenamenti. E ancora: 300 atleti settimana per il calcio a 5; 210 atleti per il paddle; 420 giovani a settimana per i campi estivi; 1250 clienti a settimana per il bistrot. Ipotizzate anche 50 partite all’anno di campionato femminile ("Una scelta sicuramente importante ed innovativa per la Vis Pesaro", ha voluto sottolineare Guerrino Amadori, direttore affari generali e rapporti istituzionali della Vis Pesaro) e del campionato primavera.

I numeri di frequentazione ipotizzati nella brochure lasciano un po’ perplessi, come le diecimila presenze ipotizzati da tornei internazionali. Oppure i 3000 atleti per partite ufficiali all’anno. E ancora: i 25.000 spettatori ipotizzati per partite ufficiali sempre in un’annata. L’assessore allo Sport Mila Della Dora ha fatto gli onori di casa i apertura della presentazione. "Si tratta senza dubbio di un progetto strategico per la città, che la Mati Group ha voluto condividere con tutto il mondo sportivo pesarese, facendolo anche attraverso questa presentazione. Il credo che il progetto abbia un valore veramente per l’intera città. E’ anche l’occasione di qualificare e valorizzare un luogo che era diventato periferico per città". Poi il finale dell’assessora Mila Della Dora: "Si tratta di una vera opportunità regalata alla città". Pare la conferma lapalissiana dei buonissimi rapporti tra la società di calcio Vis Pesaro, quella delle infrastrutture, la Mati Group, e la giunta comunale del sindaco Matteo Ricci. Chissà cosa ne pensano i dirigenti del Pd di Villa Fastiggi che pare abbiano subito la scelta del sindaco.