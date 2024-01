Nuovo Cinema: Ficarra&Picone e Maresco

Nell’anno del 60° della Mostra e di Pesaro Capitale della cultura, e dopo un’edizione di successo come quello dello scorso anno con Giuseppe Tornatore, Carlo Verdone, sapere che un Evento speciale della prossima edizione della Mostra internazionale del nuovo cinema (dal 14 al 22 di giugno), sarà dedicato al duo Ficarra e Picone potrebbe lasciare abbastanza interdetti.

Ma il perché è presto spiegato dalla stessa Mostra che ieri ha diffuso un comunicato nel quale si legge che il Festival sta lavorando alla definizione di tutte le sezioni che lo compongono assieme al Centro Sperimentale di Cinematografia, e che quest’anno l’Evento speciale sarà raddoppiato. Ne verranno realizzati dunque due; uno dedicato appunto a Ficarra e Picone, l’altro a Franco Maresco "Anime diverse – scrive lo stesso Festival – e complementari di una regione, la Sicilia, cinematograficamente importante, e allo stesso tempo legate da un fil rouge: il popolare duo ha fatto parte infatti del documentario, scritto, diretto e montato da Maresco Belluscone Una storia siciliana e ha partecipato con la società Tramp Limited alla produzione del successivo La mafia non è più quella di una volta".

La Mostra insomma organizzerà la retrospettiva dei film insieme alla Cineteca Nazionale e pubblicherà due monografie con Marsilio Editori nella storica collana Nuovocinema. Quella su Ficarra e Picone "che studierà il loro cinema in cui si muovono, oltre che come un perfetto corpo comico, anche come registi, sceneggiatori (non solo per i propri film) e produttori (anche seriali e di interessanti opere prime)", che sarà curata dal direttore della Mostra Pedro Armocida insieme al direttore del settimanale Film Tv Giulio Sangiorgio.

Quella invece su Franco Maresco, la prima sul suo cinema non riconciliato e in solitaria, sarà curata dal critico cinematografico Fulvio Baglivi, uno degli autori di Fuori Orario di Rai 3. A conclusione di ciascun Evento ci sarà come di consueto una tavola rotonda in cui i registi dialogheranno anche con il pubblico. Franco Maresco, pluripremiato regista, sceneggiatore e montatore cinematografico e televisivo ha già fatto sapere di essere particolarmente felice.

"Sono veramente molto contento dell’omaggio che Il Festival e il direttore artistico hanno pensato di dedicarmi. Sono molti i ricordi che mi legano a Pesaro, tra questi uno dei più belli della mia attività registica è stato l’incontro con Marco Ferreri nell’edizione del 1996".

Contenti manco a dirlo anche Ficarra e Picone (all’attivo 6 film e 2 serie televisive di successo come registi): "Siamo felici di essere quest’anno protagonisti della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, nello spazio dedicato al cinema italiano. Per noi fare cinema è una grande opportunità per raccontare le storie che sentiamo dentro e condividerle. Sarà una bellissima occasione di confronto".