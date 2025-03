Nuovo Cinema. L’omaggio a Gianni Amelio

Sarà dedicato a Gianni Amelio l’Evento speciale sul cinema italiano della 61ª edizione della Mostra internazionale del Nuovo cinema. Al regista, produttore e scrittore calabrese, sarà infatti dedicata la retrospettiva del PesaroFilmFest con la presentazione dell’intera sua opera per il cinema e la televisione. E’ la prima anticipazione della mostra che quest’anno si svolgerà dal 14 al 21 giugno. Oltre alle date il festival, diretto da Pedro Armocida, annuncia anche che sono aperti i bandi del Concorso Pesaro Nuovo Cinema, per film senza alcun vincolo di formato, genere, durata e lingua, del concorso di critica cinematografica – Premio Lino Miccichè dedicato ai più giovani e del primo concorso italiano di video saggi – (Ri)Montaggi – rivolto agli studenti di cinema di tutto il mondo. L’Evento speciale dedicato ad Amelio vedrà la collaborazione del Centro sperimentale di cinematografia – Cineteca Nazionale, per uno dei grandi maestri del nostro cinema che ha appena compiuto 80 anni, uno dei più cinefili e “sperimentali“ (i primi film tv in Rai). Pesaro, oltre alla retrospettiva dei suoi film (tra i più famosi Il ladro di bambini; Lamerica; Così ridevano; Le chiavi di casa; fino ai più recenti Hammamet e Il signore delle formiche), presenterà la pubblicazione di una monografia curata da Pedro Armocida e Anton Giulio Mancino, edita da Marsilio nella storica collana Nuovocinema, e una tavola rotonda aperta al pubblico. L’omaggio della mostra ad Amelio, che torna a Pesaro dopo diversi anni, arriva oltremodo gradito al maestro: "Nel 1970 qualcuno mi sgridò per non avere proposto alla Mostra di Pesaro il mio primo film La fine del gioco. A quel tempo non ci pensai: il Nuovo Cinema era un traguardo che sentivo di non meritare. Ma l’anno successivo lavorai sul quaderno dedicato a Nagisa Oshima e conobbi tutti i suoi film. Mesi dopo, quando Oshima venne a Roma, lo accolsi al cinema Rivoli con un breve e temerario discorso in giapponese. Allora nacque un’amicizia, una delle più fertili della mia vita. Adesso, dopo tanti anni, dedico alla sua memoria l’Evento Speciale che Pesaro mi offre e che accolgo con profonda riconoscenza". Queste le prime anticipazioni di un festival che celebra i suoi 60 anni di vita e che nei prossimi mesi riserverà altre partecipazioni di peso in occasione di un anniversario così importante. Bandi e info sul sito www.pesarofilmfest.it

c. sal.