Nuovo direttivo Udc: "Presenti sul territorio"

A Fano è nato il gruppo direttivo Udc, capitanato da Stefano Pollegioni e composto da Anna Amoruso, Gabriele Vincenzi, Giovanni Grisanti, Lorella Galante, Tania Grisanti, Sabina Stortiero, Vincenzo Silvano, Vito Di Palma e Achille Cacace. "Fano è una città importante e ricostituire una struttura lo è altrettanto - ha rimarcato Pollegioni -, cittadini, comitati e associazioni stanno cercando dei punti di riferimento con cui dialogare e affrontare le problematiche del territorio e noi siamo pronti a farlo". Un appuntamento, questo che ha condotto alla costituzione della nuova struttura comunale del partito, che è stato preceduto di pochi giorni dall’incontro del coordinamento provinciale Udc, guidato dal portavoce Vittoriano Solazzi, durante il quale si è discusso e programmato in merito alle attività politiche e di azione sociale, anche in vista delle elezioni amministrative 2024, che riguarderanno numerosi comuni della provincia, a partire da Fano.

Presenti all’incontro esponenti arrivati da Pesaro, Fano, Urbino, Mombaroccio, Sant’Ippolito, San Costanzo, Terre Roveresche, Fossombrone, Mondolfo, Cagli e Cartoceto che, coralmente, hanno sottolineato la complessità di questo momento storico in Italia. "Oggi prima delle idee e dei valori viene il calcolo elettorale – ha commentato Solazzi –, ma questo è il tempo che ci è dato di vivere e in questo tempo dobbiamo lavorare con persone serie, disponibili e competenti per risolvere i problemi della gente. Occorre essere presenti sul territorio con serietà e impegno".

s.fr.