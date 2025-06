Nuovo direttore. Andreolli incalza. Vimini dribbla

"Zero risposte, zero chiarimenti. Il Comune non solo disattende gli impegni presi con un bando pubblico, ma evita di spiegare il proprio operato in consiglio comunale". L’affondo è di Dario Andreolli, consigliere della Lega, (foto) che si è sentito dribblare dal vicesindaco Vimini, chiamato a rispondere riguardo alle modalità di selezione del nuovo direttore della Fondazione Pescheria. "Le mie domande non erano astruse, ma ragionevoli. Guardiamo ai fatti – spiega –: il Comune decide di individuare il nuovo direttore della Fondazione lanciando un avviso pubblico. Al bando rispondono 26 candidati. A quanto mi risulta il Comune non ha proceduto alla selezione, ma ha cambiato idea, affidando l’incarico ad un proprio dipendente. A parte l’irrispettoso comportamento verso chi ha risposto all’avviso, c’è anche un ripensamento sulla propria strategia politica per cui un esterno avrebbe aumentato il perimetro culturale".