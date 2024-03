Nuovo incontro per la serie “7!“ con Bettini

Sono arrivati a quattordici gli appuntamenti della rassegna “7!“ ideata e condotta da Fabio Aromatici (Storie di Pesaro) su stimolo del conte Alessandro Marcucci Pinoli (Hotel Alexander). Il relatore di giornata, indicato in questo contesto come "esploratore della conoscenza", è Alessandro Bettini, stimato collezionista, ricercatore e autore di libri sulla storia cittadina. “San Terenzio tra mito e realtà“ si propone come un appuntamento interessante e destinato a fare luce sulle tante notizie che gravitano intorno al patrono pesarese, non tutte con un solido fondamento storico. Alessandro Bettini, autore di un libro in materia, aggiungerà nuovi elementi anche nel confronto aperto e diretto con chi interverrà che è la chiave stilistica della seguitissima rassegna “7!“. L’Hotel Alexander, con la presenza del suo proprietario accoglierà nuovamente quello che è ormai uno dei circoli culturali più attivi della città’ con inizio alle 19.

Ingresso libero e gratuito.