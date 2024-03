Nuovo laboratorio per i ragazzi con le tecnologie del futuro

All’Istituto Omnicomprensivo Montefeltro di Sassocorvaro-Auditore si inaugura un nuovo laboratorio che avvicina i ragazzi alle attrezzature che troveranno nei futuri luoghi di lavoro, riducendo la distanza tra scuola e azienda.

Sono sempre di più, infatti, i datori di lavoro che cercano dal mondo della scuola futuri dipendenti che sappiano già tradurre in pratica quanto imparato tra i banchi, magari già riconosciuto con patentini e certificazioni che permettano un veloce inserimento nelle dinamiche aziendali. In quest’ottica si inserisce il laboratorio polifunzionale per il corso IPIA - Istituto Professionale Industria e Artigianato, realizzato mediante i Fondi del PNRR, il nuovo laboratorio permette di svolgere attività didattiche innovative e diversificate nel settore della manutenzione e dell’assistenza tecnica, sia progettuali che pratiche.

Nuove postazioni di lavoro individuali consentono agli studenti di realizzare tutta la parte impiantistica e tecnologica progettata per ambienti civili ed industriali, un’attività sempre più richiesta dalle aziende del settore che cercano dal mondo della scuola figure già pronte.

"Gli alunni del corso IPIA – dicono i professori – grazie a questa importante risorsa e coadiuvati dai docenti, effettuano attività relative alla domotica: dallo studio fino alla realizzazione di impianti civili in logica cablata e programmata; studiano, progettano e realizzano impianti automatizzati tipici dell’industria 4.0 e svolgono attività di prototipazione industriale mediante l’impiego di robot che implementano, al loro interno, tecnologie elettriche, meccaniche e fluidodinamiche".

Le nuove isole di lavoro, dotate di postazioni informatiche mobili, grazie a software didattici specifici permettono di realizzare attività di sviluppo di progetti e prototipi impiegati per la partecipazione a concorsi e gare nazionali.

"I laboratori – continuano i professori del Professionale IPIA – inoltre, in virtù dell’elevato standard qualitativo raggiunto, saranno a breve certificati nell’ambito dell’automazione fluidodinamica, secondo le disposizioni del programma formativo Europeo. Questo permetterà ai ragazzi di arricchire il proprio percorso formativo, certificando le competenze raggiunte mediante prove teorico/pratiche, e tali certificazioni saranno direttamente spendibili in ambito lavorativo, sempre più richieste dalle aziende del settore".

Andrea Angelini