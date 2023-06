Nuovo logo per la palestra Ecco i vincitori

Sono Filippo Muniz Pomponio (foto) e Asia Moschini i vincitori del contest indetto dall’amministrazione comunale di San Lorenzo in Campo fra gli alunni della scuola media volto a creare un logo per la nuova maxi palestra in fase di ultimazione in via Pietro Nenni, che si chiamerà ‘Pala Campus San Lorenzo in Campo’ e diventerà fruibile subito dopo l’estate. "Pochi giorni fa, al teatro comunale ‘Mario Tiberini’ – evidenzia il sindaco Davide Dellonti - abbiamo svolto la cerimonia di premiazione con gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado ‘Dante Alighieri’. Presenti, oltre al sottoscritto, l’assessore allo sport Martina Feduzi, la vicesindaco Luciana Conti, i consiglieri Federica Tiberini e Cristina Rosa e il responsabile dell’area cultura, Gabriele Piersanti. Sono stati 70 i disegni consegnati, tutti molto interessanti. La commissione esaminatrice era composta da 3 membri dell’amministrazione, dal responsabile dell’area comunale e dal docente di ‘arte e immagine’ dell’istituto comprensivo ‘Binotti’, Gabriele Congiu. Alla fine di un’attenta valutazione si è deciso di premiare sia il primo classificato, Filippo Muniz Pomponio, che la seconda, Asia Moschini".

Il capo dell’esecutivo aggiunge: "Il disegno vincitore sarà il logo ufficiale, che verrà riprodotto nella facciata del nuovo Pala Campus di via Nenni. Mentre il secondo classificato diverrà il logo che apporremo nella palestra comunale attuale di via Montessori. Al primo classificato è andato anche un buono spesa di 100 euro, mentre alla seconda di 50 euro, per l’acquisto di beni scolastici, culturali e didattici. Grazie a tutti gli alunni e ai loro insegnanti".

s.fr.