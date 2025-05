Nuovo look per il campo sportivo di Padiglione: sintetico e più moderno

Il campo sportivo di Padiglione si presenta con un look completamente rinnovato. Nella frazione di Tavullia l’altro giorno si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’impianto sportivo nella sua nuova veste, grazie alla posa di una pavimentazione sintetica, che consentirà in particolare ai giovani del territorio di poter usufruire di un campo adeguato alle loro esigenze di gioco. "Un investimento per lo sport e per la comunità" – come lo ha definito il sindaco di Tavullia Patrizio Federici, che l’altro giorno ha tagliato il nastro insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale di Tavullia, alla presidenza e alla dirigenza dell’Asd Vallefoglia, e alla presenza delle associazioni del territorio.

L’intervento di riqualificazione del campo sportivo, che una funzione polivalente, ha portato al rifacimento completo del manto sintetico e al ripristino della recinzione perimetrale del campo esterno. Per il completamento dei lavori, l’investimento dell’amministrazione comunale si è assestato su un importo complessivo di circa 40mila euro.

Il campo, che possiede le dimensioni regolamentari pari 20 metri di larghezza e 40 di lunghezza, rappresenta da sempre un punto di riferimento per le attività sportive e ricreative della frazione di Padiglione, a cui partecipano con passioni in particolare gli abitanti più giovani. Per garantire ai lavori di riqualificazione appena effettuati una lunga durata temporale e assicurare al contempo buone condizioni di gioco, il nuovo manto in erba artificiale è stato realizzato con fibre in polietilene, anti-abrasive, resistenti all’usura e trattate con speciale protezione anti-uv.

"Con questo intervento – ha dichiarato il sindaco Patrizio Federici – vogliamo restituire alla comunità uno spazio moderno, sicuro e funzionale per la pratica dello sport all’aperto. È un investimento che guarda al benessere dei cittadini, soprattutto dei più giovani".