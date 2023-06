Nuovo look per la scuola di Torrette Serfilippi: "I bambini sono la priorità"

"E’ un intervento atteso da tanti anni, che finalmente riporterà il plesso scolastico di Torrette in una condizione dignitosa. Sarebbe stato opportuno inserire il contributo necessario (60mila euro per la manutenzione della scuola dell’infanzia) nella variazione di Bilancio di luglio e procedere ai lavori durante il periodo di chiusura estivo, ma capisco che la calendarizzazione per settembre è già un traguardo per la giunta Seri, famosa e conosciuta per i ritardi nei lavori pubblici".

Non evita una stoccatina nonostante la soddisfazione per l’esito della risposta alla sua interrogazione in consiglio comunale, Luca Serfilippi consigliere comunale e regionale della Lega tra i papabili candidati sindaco alle prossime elezioni comunali di Fano 2024. Nella sua interrogazione, infatti, veniva posta evidenza su alcune criticità del plesso, in particolare l’assenza di tendaggi all’interno e all’esterno della struttura, gli infissi datati che provocano infiltrazioni, la porta d’ingresso con il vetro rotto, le infiltrazioni di acqua nel refettorio e la pavimentazione dissestata nella parte esterna di gioco.

"Le risorse annunciate saranno sufficienti a dare risposte a tutte quelle problematiche che creano disagi all’interno della struttura e che limitano l’utilizzo della zona esterna della scuola adibita al gioco - commenta Serfilippi -. Fa piacere constatare che l’interrogazione non solo ha prodotto da subito alcuni parziali risultati come il montaggio delle tende interne, ma ha anche velocizzato l’amministrazione a mettere in piedi un progetto globale che tenesse conto di tutte le criticità che ho sollevato.

L’importante è che entro il primo gennaio le condizioni verificate e sollecitate trovano una riparazione definitiva".

Per Serfilippi, recentemente diventato padre, "gli interventi per la riqualificazione delle scuole d’infanzia devono essere la priorità di una amministrazione e non possono essere interventi casuali, frutto di sporadiche variazioni di bilancio in corso d’anno.

E’ evidente che a questa giunta manca, anzi è sempre mancata, una attenta e puntuale fase di programmazione degli interventi e le tante sollecitazioni di famiglie e maestre che costantemente ci arrivano ne sono la prova più lampante".

ti.pe.