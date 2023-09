Nuovo marciapiede e via al campo da golf

Urbino si punteggia di nuovi cantieri: dopo il teatro Sanzio, la demolizione del liceo Raffaello e la nuova pista d’atletica, due ulteriori lavori hanno preso avvio in questi giorni, tra città e colline: si tratta del campo pratica di golf, in zona Cesane, e di un nuovo marciapiede con pista ciclabile adiacente al palazzetto dello sport, quest’ultimo una vera novità che si inserisce nel contesto di vari interventi in corso e futuri nella zona.

Partendo dalla collina, una lunga lingua di campo a destra della provinciale acquistata questa estate dal Comune, diventerà un campo pratica di golf: il cantiere è stato aperto grazie al fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; il progetto ha un importo complessivo di 276mila euro, di cui 80mila sono un finanziamento del GAL e 196mila provengono dal bilancio comunale. "Il piccolo campo da golf – dice il sindaco Gambini – è un progetto in cantiere da diverso tempo che, insieme al parco dell’aquilone e al bike park (quest’ultimo già realizzato), mira a far vivere e valorizzare il patrimonio naturalistico intorno alla città, anche attraverso il forte richiamo delle attività ludiche e sportive. Tra pochi giorni infatti partirà anche, a qualche decina di metri da lì, il cantiere per la realizzazione del parco dell’aquilone".

Nell’area davanti al PalaCarneroli invece è già in fase avanzata un altro progetto: il primo tratto di un marciapiede e una pista ciclabile che sono lo stralcio iniziale di un collegamento che andrà fino alla chiesa dell’Annunziata, a servizio dell’area sportiva e del futuro polo universitario del Petriccio.

"Accanto al marciapiede, già in fase avanzata – spiega il sindaco – si sta realizzando anche una ciclo stazione per la ricarica delle bici elettriche. Marciapiede, stazione e ciclovia sono finanziati, per un totale di 60mila euro, da fondi Pnrr per il rafforzamento della mobilità sostenibile. Questa amministrazione ha rivolto grande attenzione al potenziamento delle infrastrutture pedonali e ciclabili, e questi due interventi si ineriscono nella programmazione delle opere, volte a migliorare l’accoglienza e la vivibilità della nostra città, che come Amministrazione stiamo portando avanti dall’inizio del primo mandato. L’obiettivo è migliorare le strutture e i servizi, implementando l’offerta a beneficio dei cittadini di tutto il territorio".

