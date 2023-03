Nuovo mercato C’è l’ipotesi via Gavardini

Si parla di un’area di circa 100 metri quadri in via Gavardini come sede del nuovo mercato delle Erbe, che come noto deve trasferirsi a causa dei lavori del San Domenico: la voce girava ieri tra gli ambulanti, anche se l’assessore di riferimento, Francesca Frequellucci, non ha inviato al momento comunicati ufficiali.

Intanto su questa telenovela della nuova sede, intervengono

Serena Boresta, coordinatrice Fratelli d’Italia Pesaro Daniele Malandrino Capogruppo in consiglio comunale Fratelli d’Italia Pesaro: "Pesaro lasciata allo sbando – scrivono Boresta e Malandrino – da un’amministrazione dedita ad operare sempre in maniera sommaria e approssimativa, con una stucchevole mancanza di programmazione induce a porsi una domanda, “è mai possibile che si dia inizio ad opere di restauro senza individuare preventivamente un luogo alternativo ad un mercato storico, come quello di Piazza delle Erbe all’interno della corte del San Domenico?”

Tutto ciò è inaccettabile. Non solo per i commercianti ma anche per tutti i cittadini che perdono un’antica tradizione, il mercato delle erbe, un luogo storico di aggregazione, di socialità e di mercato nel centro storico della città".

"Il compito della politica è quello di mettere sempre al centro le necessità dei propri cittadini.

Logico e doveroso, oltreché rispettoso, sarebbe stato, prima di dare il via ai lavori del San Domenico, che il Comune avesse pensato e provveduto a consultare i diretti interessati scegliendo, in accordo con loro, una nuova ubicazione ove svolgere la loro attività. Anche in questo frangente, invece, la giunta comunale ha dimostrato la sua lontananza alle necessità reali dei pesaresi. Assessore Frenquellucci, alla luce dei suoi plurimi insuccessi non sarebbe il caso di dimettersi?"