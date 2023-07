Nuovo murales sul Giro, avviati i lavori per farlo

FOSSOMBRONE – "Nei prossimi giorni l’artista Andrea La Rocca inizierà la realizzazione del murales al palazzo di proprietà comunale in piazzale Giansanti, ovvero alla ’Curva di Wilson’".

Lo annuncia il vicesindaco Michele Chiarabilli, che puntualizza come nel caso di questo "murales" celebrativo si tratti di "un impegno preso pubblicamente dall’amministrazione Berloni e che verrà portato avanti e mantenuto".

In effetti proprio ieri è stata montata l’impalcatura che servirà per il lavoro. È probabile che l’immagine finale sarà tratta da uno degli schizzi del Giro a suo tempo dipinti da Anselmo Bucci. Come si ricorderà, per "vedere l’effetto che fa", la giunta aveva deciso di usare la parete laterale di un edificio del Comune come tela per un grande omaggio al Giro d’Italia, che è passato in città lo scorso 13 maggio. Dato che non c’erano i tempi tecnici per un murale "vero", definitivo, si era deciso di farlo con la carta (salvo poi sostituirlo con un’opera permanente).

Il problema è che la carta, com’è ovvio, stava venendo giù, causa sole e pioggia.

a.b.