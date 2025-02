"Nuovo nido, scuole, caserma e palas. A Urbania lavori per 12 milioni"

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2025 a fine dicembre l’attività amministrativa del comune di Urbania va avanti a pieno ritmo. Arrivando in città si notano i cantieri e i lavori: "Quest’anno - spiega il sindaco Marco Ciccolini. andremo a consegnare tanti lavori importanti, tutti in corso d’opera e che saranno finiti entro fine dicembre. Mi riferisco al nuovo asilo nido, un’opera da 2,5 milioni di euro che porterà i posti a disposizione da 35 a 65, la scuola elementare, i parcheggi di via Tasso, la nuova caserma dei Carabinieri e la nuova sede di Meccanica dell’Istituto Superiore della Rovere, i lavori sulla sismica ed efficientamento energetico al palazzetto dello sport e l’adeguamento della struttura del mattatoio. Stiamo parlando di lavori per un totale di 12 milioni circa. Qualche intervento durerà anche oltre dicembre, come quelli sulla sede dell’Istituto in via Garibaldi".

Se questi cantieri sono in corso ce ne sono altrettanti che sono appena partiti o si preparano a partire, grazie ai finanziamenti importanti ricevuto sul finire del 2024: "È partito da qualche giorno il rifacimento di piazza San Cristoforo, ma si preparano anche i cantieri della nuova mensa centralizzata per le scuole, i marciapiedi in viale Mazzini, lato Monte Santo, i lavori di consolidamento delle aree a rischio e il ripristino della viabilità interessata dalla frana di Montiego, il rifacimento del manto sintetico del campo sportivo, la nuova ala del cimitero comunale,il potenziamento delle telecamere nel centro abitato, il nuovo pullman per il trasporto anche scolastico e il Centro Autismo di nuova costruzione. Questi lavori cubano un totale di circa 6 milioni di euro". Una città viva: "L’amministrazione è al lavoro su tanti fronti -analizza Ciccolini-. Le sfide che ci attendono sono tante e con tutta l’amministrazione cerchiamo di costruire il futuro di Urbania e della sua comunità. Urbania è sicuramente una città vivace e saremo vicini all’associazionismo nelle sue varie forme e alle attività produttive. Il bilancio delle nascite da due anni consecutivi è positivo e anche se si cresce di poco in tempi di spopolamento e denatalità è un dato che ritengo importante. I tanti cantieri sono frutto del continuo impegno in progettazione e ricerca di fondi grazie alla capacità del comune di vincere bandi e attrarre finanziamenti pubblici con l’intento di rendere la città sempre più efficiente e servita. Sul settore cultura e turismo c’è forte fermento, i dati sono ottimi e ci sono già in programma attività, eventi e mostre a cominciare da quella del Barocci a palazzo ducale.. Urbania registra anche una tenuta importate nei servizi alla persona, con un supporto particolare per disabili e anziani come l’assistenza domiciliare, i pasti a domicilio, il pulmino amico per il trasporto in caso di bisogno e di visite e il potenziamento di strutture importanti come asilo nido, casa di riposo e centro sociale per anziani. La coesione sociale è importante per noi e aiuta ad avere una comunità più unita e forte".

Andrea Angelini