Nuovo ospedale a Muraglia "Assurdo spostare reparti Non c’è neanche il progetto"

Andrea Biancani, Pd, vicepresidente del Consiglio regionale, l’accorpamento di Pediatria con Fano sarebbe propedeutico all’inizio del cantiere a Muraglia e dunque al trasferimento dei reparti ivi esistenti. Da un certo punto di vista è una buona notizia, dato che anche lei ha spesso accusato la Regione di una certa inerzia sul progetto.

"Non è affatto una buona notizia. Innanzi tutto denota una totale mancanza di programmazione: sono state spese delle risorse per riattivare il dipartimento materno infantile, e dopo soli 9 mesi si parla di chiusura? E poi parliamo di trasferimento dei reparti quando ancora non abbiamo nemmeno un progetto del nuovo ospedale. Come mai questa accelerazione?"

Come mai?

"La verità è che il modello approvato e annunciato non è sostenibile. Continuano a promettere che aumenteranno i servizi sulla costa e nell’entroterra ma non hanno le risorse: mandano i tecnici a fare i sopralluoghi per non metterci la faccia. I trasferimenti sono un pretesto per tamponare un’organizzazione non sostenibile. Pediatria sarà la prima a chiudere, non l’unica".

La scelta di Fano?

"A Pesaro il reparto materno-infantile è in grado di garantire risposte tempestive e multidisciplinari grazie alla collaborazione diretta con la rete di emergenza-urgenza e in particolare con i reparti di chirurgia, urologia, emodinamica e il centro trasfusionale. Al contrario oggi, in caso di complicazioni a Fano, madri e bambini devono essere trasferiti d’urgenza a Pesaro. E poi Pesaro è co-capoluogo di provincia, la seconda città della Marche. Il prossimo anno siamo alla ribalta nazionale e ci presentiamo con un ospedale privo di servizi di base? Assurdo".

Benedetta Iacomucci