Nuovo ospedale a Muraglia. Il comitato rassicurato da Baldelli

"Nel progetto del nuovo ospedale di Pesaro, la Regione ha tenuto in considerazione alcune delle indicazioni inserite nel documento di mitigazione dell’impatto della struttura sull’ambiente e sull’abitato, che aveva presentato circa un anno fa il Quartiere di Muraglia". Ad annunciarlo è l’architetto Francesco Ferri, consigliere di quartiere e promotore del documento, in seguito a un incontro con l’assessore regionale Francesco Baldelli e con l’architetto Nardo Goffi. "L’assessore mi ha ribadito l’importanza del documento che gli avevamo sottoposto – dice – e dalle linee guida che ho potuto visionare, ho riscontrato che si è recepita l’indicazione di non realizzare un volume unitario e massiccio: attraverso la scomposizione dei corpi di fabbrica si è evidenziata la volontà di alleggerire l’impatto del nosocomio sul paesaggio. I volumi, così come le altezze verso via Lombroso, l’abitato di via Barsanti e la collina sono ben più contenute dei 50 metri che il Prg consentirebbe. Anche l’indicazione per la realizzazione di ampi tetti-giardino, per quello che ho potuto vedere, è stata recepita, assieme alla realizzazione di un parco sopra l‘ospedale. Ho colto in generale una grande attenzione alla qualità".

Secondo Ferri rimangono però le criticità: "Purtroppo l’edificio del Tomasello non è salvabile per questioni di evidente mancanza di spazio (cosa che invece era stata richiesta nel documento, ndr). A tal proposito ho ribadito la mia posizione che rimane di totale contrarietà alla scelta urbanistica del sito di Muraglia effettuata nel 2019 dal sindaco Ricci. Le mie motivazioni sono note e irremovibili – aggiunge – perché ampiamente supportate da questioni tecniche palesi: dal punto di vista urbanistico il sito è troppo piccolo e non espandibile, sottodotato dal punto di vista infrastrutturale per quanto riguarda le strade e gli spazi per i parcheggi e mal collocato rispetto gli utenti della valle del Foglia. Inoltre – conclude – dal punto di vista paesaggistico è incredibilmente impattante sulle colline dell’Ardizio e dal punto di vista ambientale presenta altissima criticità dal punto di vista idrogeologico".

Alice Muri