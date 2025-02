"Nuovo ospedale all’avanguardia": "Ma sfratterà il Centro psichiatrico"

"Il nuovo ospedale di Muraglia sarà sostenibile, efficiente, all’avanguardia" dice Nicola Baiocchi (Fd’I). "Però sfratterà il Centro di salute mentale" controbatte la maggioranza. Insomma, dopo la presentazione del progetto, lunedì al teatro Rossini, la sanità torna al centro del dibattito politico. "Potrebbe essere nel complesso un buon progetto – abbozza la maggioranza di centrosinistra –, ma abbiamo forti dubbi sulla sua realizzazione. Intanto non c’è certezza sul superamento dei pareri ministeriali e sul fatto che l’atto aziendale proposto dalla Regione sia perfettamente adattabile alla nuova riorganizzazione. La gara per gli appalti delle demolizioni e della nuova costruzione hanno davvero un percorso così delineato e certo? La prossima estate Acquaroli ha promesso che arriveranno le ruspe senza ancora aver sul tavolo un progetto esecutivo". Poi, la nota dolente dell’Rsa Tomasello: "La demolizione della palazzina “Tomasello” abbatterà definitivamente anche i sogni e le speranze delle famiglie che stanno già assistendo allo sfratto dei propri cari, catapultati all’Apsella malgrado l’appello del sindaco di Pesaro Andrea Biancani affinché si valutasse la possibilità di trasferirli in una struttura pesarese di vicinato, tipo Casa Roverella. Invece anche gli operatori di assistenza sanitaria del centro di salute mentale perderanno il contatto coi loro pazienti. Tutto sarà cancellato dai colpi di quelle ruspe. Non resteremo inermi".

Resta invece sul nuovo ospedale Nicola Baiocchi, consigliere regionale di Fd’I e presidente IV Commissione permanente. "Il nuovo ospedale di Pesaro è la più grande opera sanitaria regionale finanziata con fondi pubblici, senza gravare per anni sulle casse della Regione come avrebbe voluto il Pd con il modello dell’ospedale unico e con il project financing. Con il centrodestra al governo, si realizzano infrastrutture strategiche per tutto il territorio, evitando di penalizzare le comunità locali con ospedali centralizzati. Si tratta di un’opera moderna e funzionale, progettata per garantire servizi sanitari all’avanguardia, con attenzione alla sostenibilità e in grado di ridurre drasticamente la mobilità passiva, evitando ai cittadini della provincia di doversi spostare in altre regioni per cure specialistiche. Ma sarà anche un motore per incrementare la mobilità attiva, rafforzando l’attrattività del sistema sanitario regionale. La sinistra voleva un ospedale unico, ma forse solo a parole. Noi abbiamo scelto un’altra strada: con il governo regionale di centrodestra, si realizzano infrastrutture pubbliche senza lasciare debiti alle future generazioni".