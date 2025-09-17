Nuovo ospedale di Pesaro: "Le ruspe? Questione di ore"

Parte il cantiere per il nuovo ospedale di Pesaro, a Muraglia. L’ha annunciato ieri l’assessore regionale all’Edilizia ospedaliera Francesco Baldelli, nel corso di un evento elettorale organizzato nei locali di via Cavour con il giornalista Alvin Crescini. "Nelle prossime ore – ha detto Baldelli – partirà il cantiere per le demolizioni. Parallelamente, proseguirà il suo iter il progetto di fattibilità tecnico economica che sarà depositato il 2 ottobre, così da arrivare, a metà 2026, all’edificazione". E per evitare che qualcuno sospetti che ci si limiterà a mettere un nastro biancorosso attorno all’area del cantiere, entra nei dettagli l’assessore.

"Lunedì – ha riferito – è stato consegnato, secondo le scadenze previste, il progetto esecutivo per l’avvio del cantiere, che consiste nella demolizione dei corpi di fabbrica su cui verrà edificato il nuovo ospedale. Poiché l’appalto, da circa 5 milioni di euro, era già stato assegnato lo scorso 29 agosto alla Ecodemolizioni di Rimini, l’intervento si concretizzerà nel giro di poche ore". Come noto sarà risparmiata la Palazzina Solazzi, quella dove insiste la Radioterapia, e per il momento anche l’area che dà su via Barsanti, quella in cui si trovano le comunità psichiatriche che dovranno essere trasferite e "per le quali l’Ast – dice Baldellli – ha chiesto un po’ più di tempo". La loro presenza, assicura, non intralcerà il cantiere. Più probabile che sarà il cantiere a intralciare gli utenti delle comunità psichiatriche.

"Le demolizioni inizieranno dalla parte sinistra rispetto all’ingresso principale dell’ospedale – spiega Baldelli –: parallelamente, ha concluso il suo iter il progetto di fattibilità tecnico economica, che sarà depositato il 2 ottobre e andrà infine a gara per la realizzazione dell’ospedale". I successivi step prevedono la validazione del progetto da parte di un soggetto esterno individuato dalla Regione, poi la gara da circa 200 milioni e l’inizio dei lavori di realizzazione dell’ospedale vero e proprio. Al netto di qualsiasi incognita, Baldelli stima che ciò possa avvenire più o meno a metà del prossimo anno. E se per edificare l’Inrca di Ancona sono bastati 5 anni, l’orizzonte per Pesaro potrebbe essere addirittura il 2030.

Rivendica il risultato l’assessore Baldelli: "Io non faccio annunci, io parlo di cose concrete, di cantieri. Grazie ai quali dotiamo le Marche di presìdi ospedalieri di eccellenza, ponendo fine in sei anni alla stagione dei ’no’ che andava avanti da decenni, non saprei dire se per mancanza di volontà o di capacità. Io non ero nato nel ’68, quando si cominciò a parlare del nuovo ospedale di Pesaro. Oggi dimostriamo che le sfide si possono vincere, che abbiamo avuto l’ultima parola sui gufi".