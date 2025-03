Nuovo ospedale: lo stop del Pd: "Le demolizioni vanno rinviate. E poi i soldi non basteranno"

Le ruspe possono attendere. Secondo il Pd pesarese bisognerebbe spegnere i motori dei mezzi che dal prossimo settembre dovrebbero demolire le strutture non più necessarie al nuovo ospedale. Perché? "Il rischio è che demoliscano “i servizi sociosanitari“ in fretta e furia senza avere certezza di quando inizieranno, invece, a costruire il nuovo ospedale" spiega Giampiero Bellucci, segretario comunale dei dem.

Tra le strutture in odore di essere demolite, per esempio, c’è l’edificio che oggi ospita un servizio importante quale è la Rsa Tomasello, polo riabilitativo per 24 persone con disabilità complesse. La prospettiva regionale, avversata dalle famiglie dei pazienti, è quella di traslocare il servizio a Vallefoglia dove la società Civitas ha avuto un’assegnazione, anche se non ancora definitiva, per cinque anni di convenzione. Il Pd vorrebbe temporeggiare sulla fase demolitoria per ritardare il più possibile la ricollocazione dei servizi sociosanitari legati alla Rsa Tomasello e, in generale, legati alla Cittadella della salute mentale, perché la ricollocazione individuata a Vallefoglia, lontana dal contesto urbano pesarese, infatti, è vissuta dall’utenza come peggiorativa. Le famiglie del centinaio di pazienti interessati dal trasloco, invece, vorrebbero che i servizi rimanessero all’interno del perimetro cittadino.

La giunta Acquaroli, quando ha illustrato il progetto di fattibilità tecnico economica con una conferenza stampa all’interno del teatro Rossini, ha detto che l’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Pesaro a Muraglia è previsto per l’inizio 2026. "Ma sappiamo come vanno i lavori pubblici – osserva Bellucci –: i tempi si dilatano sempre. In questo caso la previsione di demolire tutti gli edifici avviene ancora prima di concludere la fase della progettazione definitiva e della gara d’appalto per l’individuazione dell’impresa costruttrice". I tempi di costruzione del nuovo ospedale, secondo i dem, non sono certi per almeno due ragioni. "Primo perché la ditta che dovrà fare i lavori dovrà anche elaborare il progetto esecutivo. Questo per essere approvato dovrà avere la validazione tecnica del ministero dei lavori pubblici. Di conseguenza i tempi di appalto non saranno brevi. Si pensi – continua Bellucci – che sono occorsi 11 mesi per la gara di progettazione. La gara d’appalto integrato europea, come quella che la Regione ha scelto di adottare, comporta valutazioni che spesso danno origine a ricorsi e tempi incerti di aggiudicazione. Ecco perché vorremmo evitare di demolire troppo in anticipo sulle reali necessità dovute all’avvio del cantiere".

Pur di innescare un ragionamento fruttuoso con l’assessore regionale Francesco Baldelli, Bellucci e Rosetta Fulvi, segretario provinciale dem, si sono spogliati di elmetto e vis polemica. Cosa che non è riuscita a Luca Pandolfi, assessore comunale: "Sono ingegnere – ha detto –: solitamente la demolizione viene fatta da chi fa i lavori. Non sappiamo i motivi per cui, in questo caso, gli appalti sono due: uno per la demolizione dell’esistente e un altro per identificare chi costruirà il nuovo ospedale. Non vorrei – è stata la stoccata politica – che sia stato dettato dall’esigenza di far vedere le ruspe in azione prima delle prossime elezioni". "Il secondo motivo alla base dei tempi incerti nasce dalla stima della fattibilità economica del progetto. La nostra preoccupazione – spiega Micaela Vitri, consigliera regionale in quota dem –nasce dalla sintesi fatta mettendo insieme i dati resi pubblici dalla Regione per cui è stato previsto un costo di costruzione di circa 2.000 euro al metro quadrato". Bellucci non ci sta: "Secondo noi è un costo troppo basso – osserva – tarato a costi di realizzazione del 2019. Su questo argomento – già posto al presidente Acquaroli durante il consiglio tematico del 6 novembre 2023 (senza risposta) – chiediamo una discussione aperta e pubblica".