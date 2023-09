"Nuovo ospedale, parli Acquaroli". Chiesto un Consiglio sulla sanità

Sulla sanità e sul nuovo ospedale di Muraglia il gruppo consiliare di maggioranza pesarese vuole chiarezza da parte della Regione, per questo è stato chiesto al presidente del consiglio comunale, Marco Perugini, di convocare una seduta monotematica sulla sanità (come anticipato già dal sindaco Matteo Ricci). "L’ ospedale nuovo di Pesaro nel sito di Muraglia è stato deciso dal tavolo tecnico convocato dal presidente Francesco Acquaroli, dopo la revoca di un progetto per un ospedale unico da 612 posti letto e di secondo livello che lo ha ridimensionato a 372 posti e di 1° livello – afferma una nota firmata dalla la maggioranza consiliare di centrosinistra –. Ci aveva dato garanzie a partire dalla progettazione e conseguente indizione del bando di gara e aggiudicazione dei lavori. Ad oggi il primo step del 31 dicembre scorso è stato disatteso con la motivazione, apparsa solo sui giornali, del nuovo codice degli appalti entrato in vigore il 1° luglio scorso che semplificherebbe le procedure ma a tutt’oggi non è ancora pervenuta nessuna risposta e comunicazione ufficiale al sindaco di Pesaro, in merito al non rispetto del cronoprogramma. Pertanto al consiglio monotematico vorremmo risposte in presenza del presidente della Regione Marche Acquaroli, dell’assessore alla Sanità regionale Filippo Saltamartini e del direttore generale Ast di Pesaro, la dr. ssa Nadia Storti". I temi che verranno affrontati riguarderanno il Piano sanitario, la ricaduta sui territori della chiusura di Marche Nord (in termini di servizi e budget), le tempistiche del nuovo ospedale di Pesaro e le specialità che saranno mantenuto (o inserite nel progetto), cosa succederà al San Salvatore, il trasferimento dei reparti attualmente a Muraglia e dei reparti materno-infantili pesaresi, il tema delle liste d’attesa. A tutto ciò la maggioranza pesarese aggiunge di aver appreso che: "Nel Piano triennale delle opere pubbliche regionali la nostra provincia risulta penalizzata in termini di investimenti, saranno solo 24 milioni sui 235 stanziati per le province marchigiane. Dalle dichiarazioni dell’assessore Francesco Baldelli emerge come né il nuovo ospedale di Pesaro né quello di comunità di Galantara e la casa di comunità di Mombaroccio saranno inseriti nelle prossime variazioni".

Teobaldo Bianchini