Nuovo maxi ospedale a Pesaro, Acquaroli: "Sarà un’eccellenza a livello nazionale"

Pesaro, 14 maggio 2025 – Un investimento di 204 milioni di euro e 382 posti letto previsti, con la possibilità di arrivare fino a 460 in situazioni di emergenza: l’ospedale di Pesaro “sarà la più grande opera pubblica mai realizzata nella storia della Regione Marche nel settore della sanità”. A parlare così è il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, durante l’incontro di presentazione del progetto dedicato al comparto sanitario pesarese.

La presentazione del progetto nuovo ospedale di Pesaro, a Muraglia

“Dopo la presentazione del progetto alla città, abbiamo voluto dedicare un incontro agli operatori e al comparto sanitario per presentare il progetto dell’Ospedale di Pesaro a chi per primo vi lavorerà quotidianamente – ha spiegato Acquaroli –. Pesaro attende da decenni la realizzazione di questa struttura che oggi finalmente è avviata. Sarà un ospedale all’avanguardia sia dal punto di vista architettonico, della sostenibilità ambientale e urbanistica in un contesto che richiede la massima attenzione, sia per le strumentazioni e tecnologie. Ampi spazi, circa 70 mila metri quadrati – ha aggiunto Acquaroli –, la struttura sarà in grado di fornire prestazioni di eccellenza ai pazienti e un ambiente di lavoro efficiente, funzionale e anche gradevole per gli operatori”. Le procedure tecniche avanzano e nei prossimi mesi si prevede l’affidamento dei lavori per l’avvio del cantiere. “Il nuovo Ospedale di Pesaro rappresenta un obiettivo fondamentale per il potenziamento dell’assistenza sanitaria nelle Marche, garantendo ai pazienti tecnologie all’avanguardia e capacità di risposta rapida alle situazioni emergenziali. Sono convinto che questa struttura lascerà il segno nella storia della città di Pesaro e sarà in grado di essere attrattiva oltre i confini regionali”, ha concluso il presidente della Regione.

Rendering interni del nuovo ospedale di Pesaro, che sorgerà a Muraglia

I tempi: tocca alla demolizione

A fare il punto sui tempi di demolizione delle strutture sanitarie esistenti, sulle quali sorgerà il nuovo ospedale, è stato l'assessore all'Edilizia Sanitaria della Regione Francesco Baldelli: “La Regione è pronta a partire – ha dichiarato –, stiamo aspettando che vengano liberati gli spazi da parte dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino. Si attende anche una procedura in carico al Comune per l’autorizzazione dell’avvio dei lavori di demolizione”. Baldelli ha poi sottolineato come il nuovo ospedale di Pesaro sarà “un'opera architettonica moderna, forse la più moderna realizzata nel nostro Paese a partire dagli anni 2000. Proietta la città nella serie A della sanità italiana ed europea”.

Come sarà la struttura

L'ospedale di Pesaro sorgerà a Muraglia su una superficie di 70 mila metri quadrati, con un’altezza massima di 20 metri “per integrarsi armoniosamente nel contesto urbano e nelle colline retrostanti”. Tra le altre attrezzature, la struttura disporrà di 12 sale operatorie, di cui 8 da 50 mq e 2 da 70 mq, con due sale dedicate specificamente all’ostetricia e alla Procreazione Medicalmente Assistita. Saranno presenti 20 posti letto per Medicina d’Urgenza, 15 posti per Osservazione Breve Intensiva e 16 posti per Terapia Intensiva, con ulteriori 32 predisposti e attivabili in caso di necessità, per un totale di 48 posti letto di terapia intensiva. Completano il quadro 14 posti per l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica, 5 posti per la Stroke Unit, 26 per la dialisi ospedaliera, 2 sale di emodinamica, una sala di radiologia interventistica, 2 TAC, 2 risonanze magnetiche aperte, 3 RX e 4 sale endoscopiche. Secondo il progetto, l’ospedale sarà dotato di spazi ampi e luminosi, baby parking e “un’organizzazione studiata per ridurre le distanze tra i servizi del personale sanitario e i pazienti”. Sono previsti anche un’autorimessa e giardini pensili.