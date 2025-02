Pesaro, il nuovo ospedale si svela: 5mila metri quadri di verde e potrà arrivare a 460 posti letto

Pesaro, 24 febbraio 2025 – “Sarà l’ospedale più bello delle Marche. E speriamo anche il più inutile” dice a microfoni spenti il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, raccogliendo l’assist di chi, tra il pubblico, gli fa notare che con una struttura così, quasi quasi viene voglia di ricoverarsi.

Un rendering del nuovo ospedale di Pesaro: l’ingresso delle ambulanze

Larghi sorrisi e un malcelato senso di rivalsa oggi al teatro Rossini dove la Regione ha presentato il progetto del nuovo ospedale di Muraglia, che accorperà in un unico edificio da 70mila metri quadrati anche i reparti ora presenti al San Salvatore, per un totale di 382 posti letto che potranno diventare 460 in caso di necessità, e un investimento di 204 milioni di euro di cui 180 attraverso finanziamenti statali e 24 di risorse regionali. Presente tutto lo stato maggiore del governo di centrodestra, dall’assessore all’Edilizia ospedaliera Francesco Baldelli al collega alla Sanità Filippo Saltamartini, ma anche il sindaco Andrea Biancani e ovviamente l’architetto Nardo Goffi, dirigente regionale che ha illustrato le caratteristiche tecniche del nuovo ospedale.

Caratteristiche che non si risolvono solo nei numeri (12 sale operatorie, 2 risonanze magnetiche aperte, 4 RX, 4 sale endoscopiche, 16 posti letto di Terapia intensiva che possono diventare 48...) ma nella volontà di realizzare un edificio da “serie A dell’Edilizia ospedaliera – ha detto orgogliosamente Baldelli – con i migliori criteri antisismici, i migliori parametri architettonici, la miglior integrazione possibile con il quartiere e l’ambiente naturale circostante”. Ed ecco come questi desiderata sono stati declinati in base al progetto presentato ieri.

Il nuovo ospedale di Muraglia, anzi di Pesaro – “città e provincia”, ha sottolineato Saltamartini –, si svilupperà su tre corpi separati a disegnare una ’E’, con diverse altezze (il massimo è di sei piani pari a 20 metri) e alcuni edifici più arretrati rispetto agli altri, creando degli spazi verdi interni, somiglianti a chiostri aperti su cui si affacciano le stanze di degenza.

L’ingresso principale sarà racchiuso in una sorta di teca da cui si genera un ampio piazzale coperto: non solo uno spazio di transito, ma un’area in cui si potrà sostare. Ampie sottolineature sono state dedicate al tema del verde, con la previsione di 15mila metri quadrati di vegetazione e un parco di 5mila metri sopra una parte dell’edificio (una specie di giardino pensile che è la prosecuzione del verde collinare) con tanto di baby park.

Quanto al tema dei parcheggi, saranno 970, per rispondere anche alle esigenze del quartiere, basti pensare che oggi ce ne sono ’appena’ 150. Molti di questi 970 posti auto saranno interrati, mentre altri saranno ricavati sul lato di via Barsanti e i restanti resteranno dove sono ora. Infine viale Lombroso, diventa un viale urbano più spazioso, con alberature e ampi marciapiedi. Un edificio con un consumo energetico pari a zero o quasi, con un’alta qualità degli spazi interni, “ragionati assieme al personale ospedaliero stesso e al Dipartimento Salute”.

Infine, la tempistica. Che il presidente Francesco Acquaroli si azzarda a delineare sull’onda dell’entusiasmo: “Il passo successivo sarà, nei prossimi mesi, la gara per l’abbattimento degli edifici presenti (resterà soltanto la Palazzina Solazzi, quella della Radioterapia) che potrebbe avvenire intorno a settembre. Dopodiché, procederemo con la gara definitiva e il cantiere potrà partire già entro quest’anno o al massimo nei primi mesi del 2026. Così da avere il nuovo ospedale entro qualche anno”.

Tenta un pronostico l’assessore regionale all’Edilizia ospedaliera Francesco Baldelli: “Per l’Inrca di Camerano ci sono voluti 5 anni. Credo sia una previsione ragionevole anche per il nuovo ospedale di Pesaro”. Ovviamente, al netto di contrattempi di ordine geologico, giuridico, archeologico che nei cantieri sono quasi sempre da mettere in conto. Ma il percorso ormai sembra avviato.