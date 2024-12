Nuovo ospedale, trivelle a Muraglia: "E in primavera largo al cantiere"

di Benedetta Iacomucci

Dalle carte alla terra viva. Dai discorsi alle trivelle. Sono iniziati ieri, sulla collina di Muraglia, i sondaggi sul terreno preliminari all’insediamento del cantiere per il nuovo ospedale, che se tutto va come previsto, dovrebbe essere avviato "in primavera". Questa la previsione dell’assessore regionale Francesco Baldelli, ieri presente al sopralluogo in collina assieme al progettista Piscitelli, alla responsabile del progetto Lucia Mosciatti e al geologo Francesco Serra. Una ’scarpinata’ tra gli arbusti e il fogliame per vedere fisicamente le sonde che perforano il terreno, ed essere certi che là sotto, 30 metri più in basso, non ci sia nulla che possa in qualche modo ostacolare la realizzazione dell’intervento, sempre tenendo presente "che ci troviamo in un contesto fragile – ha detto Baldelli – che per questo va attentamente studiato". Un responso che sarà dunque demandato all’esito dei sondaggi – ieri il primo di una serie di 8 – che proseguiranno per circa tre settimane. Ma sull’affidabilità del terreno non temono sorprese né Baldelli né il geologo Serra, i quali hanno fatto notare come il rischio di esondabilità – su cui recentemente ha posto l’accento un’iniziativa politica dell’Udc – riguardi casomai un’altra area, quella a valle, dove per altro si parla della costruzione delle maxi torri. Ma questa è un’altra storia.

Per quanto riguarda invece il nuovo ospedale di Muraglia, Baldelli ha ribadito la volontà di realizzare una struttura "calibrata sulle esigenze del paziente e degli operatori", sottolineando – a riprova del fatto che il percorso, al di là di tutto, procede – che sono già pronti i progetti per le demolizioni e la viabilità di accesso al cantiere. Demolizioni che salvaguarderanno solo la cosiddetta Palazzina Solazzi, quella della Radioterapia: praticamente tutto il resto sarà tabula rasa. Quanto all’aspetto che il nuovo edificio dovrà avere – parliamo di 70mila metri quadrati di estensione – l’assessore Baldelli si è lasciato andare a un’anticipazione: "Sarà una struttura costruita su vari livelli – ha detto – con un giardino pensile che apparirà come una prosecuzione della collina stessa. Una struttura a basso impatto, che non supererà i venti metri d’altezza, che quasi scomparirà nell’ambiente". E il pensiero di tanti è andato, per contrapposizione, alle torri di 40 metri che invece una vecchia previsione del Prg potrebbe sdoganare nello stesso quartiere, praticamente dall’altra parte della strada, al posto dell’ex fabbrica Carloni. Due concezioni completamente opposte, per quanto al momento non abbia visto la luce né l’una né l’altra.

Infine, i parcheggi. Secondo l’originario accordo di programma questi dovranno essere realizzati perlopiù dal Comune. Il progettista Piscitelli ha anticipato che "ne sono previsti a progetto circa 500 – ha detto – perlopiù interrati o seminterrati". L’assessore Baldelli non ha voluto tornare sulla vecchia contrapposizione Muraglia/Case Bruciate, riportata in auge dall’Udc, per quanto fosse stato lui stesso, in origine, a preferire quella soluzione rispetto alla scelta che poi ebbe la meglio. "Non credo sia il caso di tornarci sopra – ha detto –, né di aprire polemiche con chi ha deciso. Quello che ci interessa in questo momento è valorizzare al meglio l’area prescelta, quella di Muraglia". Un dibattito che evidentemente, oggi, mentre le trivelle già scavano, pare davvero fuori tempo massimo.