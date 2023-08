Nuovo ospedale, tutti i traslochi "Ecco gli immobili disponibili"

"Il 24 luglio si è conclusa l’indagine di mercato per acquisire immobili idonei in cui trasferire provvisoriamente le strutture sanitarie territoriali ubicate nell’area di cantiere del nuovo ospedale di Muraglia". Il direttore generale della Ast Nadia Storti ha voluto così rispondere alle polemiche dei consiglieri regionali Andrea Biancani e Micaela Vitri (Pd): "Con la manifestazione di interesse abbiamo cercato immobili di dimensioni adeguate, conformi alle attività che andranno ad ospitare, nel rispetto dei vincoli normativi e con alti standard di qualità. Per consentire la partenza dei lavori – aggiunge Nadia Storti – per il nuovo ospedale sarà necessario, entro il prossimo anno, trasferire la Rsa Tomasello, gli ambienti dedicati oggi all’assistenza domiciliare integrata, il punto unico di accoglienza, il servizio UMEA, il centro di salute mentale, la comunità protetta e la struttura residenziale riabilitativa. Un passaggio fondamentale che dobbiamo concludere celermente, per consentire la partenza dei cantieri per la costruzione del nuovo ospedale".

Ancora più convinto il direttore sanitario Ast Edoardo Berselli: "Stiamo rispettando i tempi dell’accordo di programma tra Regione, Comune, ex Asur e ex Marche Nord lo scorso ottobre, affinché il cantiere possa partire nel mese di settembre del 2024 come previsto. Ci sono contatti continui con il settore edilizia della Regione dove la progettualità sta andando avanti. Dal punto di vista tecnico siamo assolutamente in linea con il cronoprogramma. Entro il 30 settembre sottoscriveremo i contratti per l’appalto integrato per gli interventi alla casa di comunità di Galantara e all’ospedale di comunità a Mombaroccio".

Intanto ci segnamo le date. Ma il consigliere Biancani un po’ si stupisce: "La conferenza stampa era rivolta alla Regione ed è strano che invece dei politici rispondano i tecnici. Intanto registriamo che i tempi dell’accordo tra Regione e Comune non sono stati rispettati. Il bando per locali in affitto è già una conferma dei problemi a trovare gli spazi che servono. Intanto per il progetto del nuovo ospedale di Muraglia – sottolinea Biancani – la progettazione definitiva dev’essere consegnata a settembre 2023 e non solo non c’è il progetto preliminare ma non si è partiti nemmeno con la gara". "Però i tecnici che stimo, Nadia Storti ed Edmondo Berselli, cercando edifici in affitto – conclude Biancani – confermano che già non si attua il documento firmato. Siamo in una realtà troppo simile alle barzellette e mi dispiace".

Luigi Luminati