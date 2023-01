Nuovo presidente del Consiglio degli Studenti E’ stato eletto il 26enne Giovanni Alvarez

Giovanni Alvarez è il nuovo presidente del Consiglio degli studenti dell’Università di Urbino. Ventiseienne, originario di Montefelcino e componente della lista UniVerso studenti, è stato votato lunedì dai membri riuniti dell’organo, in cui siede assieme agli altri rappresentanti studenteschi in Senato accademico, Consiglio d’amministrazione e Dipartimenti, eletti lo scorso autunno. Alvarez, che assume pure l’incarico di consigliere comunale di Urbino aggiunto in rappresentanza dell’Ateneo, in virtù di questa nomina, succede a Federica Titas, anche lei proveniente da UniVerso studenti, e sarà affiancato da Antonio Renzulli (Azione universitaria - Studenti fuorisede), in qualità di vicepresidente, e da Silvia Gullo (UniVerso studenti), come segretaria.

"La direzione sarà quella di un lavoro svolto in continuità con la precedente presidenza, ma con la volontà di incidere maggiormente all’interno del consesso del Consiglio comunale, presentando con più incidenza ed efficacia le istanze proprie dell’Ateneo e della popolazione di docenti e studenti – commenta Alvarez –. Ribadisco inoltre la mia volontà di collaborare, senza distinzione, con ogni formazione del Consiglio comunale che abbia a cuore l’Università e gli studenti, che sono da intendere non come corpi estranei, ma come parte integrante della città".

Contento per la nomina è anche Renzulli, ventitreenne, originario di Torre Maggiore (Foggia), che spiega: "Il ruolo di vicepresidente è una soddisfazione personale e di tutta la lista di Azione universitaria, in quanto assume il significato di buon auspicio per un rapporto collaborativo tra i due gruppi che hanno partecipato alle scorse elezioni. Intendo interpretare quest’incarico non come “supplente“ del presidente, ma come parte attiva e propositiva all’interno del Consiglio degli studenti: sono convinto che la vicepresidenza sarà un ulteriore stimolo, per me e per il gruppo cui appartengo, a lavorare per gli studenti di Urbino".

Dopo la riunione con cui sono state determinate le cariche di vertice del Consiglio, UniVerso Studenti e Azione Universitaria - Studenti fuori sede si sono dichiarati "pronti a collaborare per il bene dell’Ateneo e degli studenti che hanno eletto i rappresentanti".

Nicola Petricca