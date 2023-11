Nuovo Prg, partita la discussione

E’ iniziata martedì sera in Consiglio comunale la discussione sul nuovo Prg. L’assessore all’Urbanistica e vicesindaco Cristian Fanesi evidenza lo stop "del consumo di suolo. Uno dei temi più trattati è stato quello della densificazione urbana in aree in cui gli standard a verde pubblico e parcheggi erano già scarsi. Per bloccare questo fenomeno il Prg ripristina l’indice di permeabilità, il divieto di monetizzazione dei parcheggi privati nelle zone Paleotta e Poderino e mantiene la superficie minima già inserita nel piano. Inoltre si vieta in molti casi la demolizione degli edifici di pregio. Ci sono aree importanti per lo sviluppo economico della città: l’ex convitto Vittoria Colonna, le Terme di Carignano, l’ex zuccherificio, l’espansione della zona industriale di Bellocchi. E’ in corso un dialogo con le proprietà e per le quali occorrerà accompagnare le decisioni e gli investimenti".