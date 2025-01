Nuovo Raffaello, cantiere a tutto gas. Paolini: "Saremo all’avanguardia"

Quella che fino a qualche mese fa era solo una scarpata, residuo dell’abbattimento del vecchio liceo Raffaello, ora non è più un vuoto, ma un pieno: chiunque passi per via Giro dei Debitori già da settimane vede spuntare l’ultimo piano di quello che sarà il nuovo Raffaello, la scuola nuova di zecca realizzata sulle ceneri dell’edificio anni ’70 che i tecnici, nell’ormai lontano settembre 2019, dichiararono inagibile sul piano statico. Da allora, il trasloco prima su più sedi, poi poco lontano, nell’ex convento in via Oddi, tuttora sede dell’Istituto. Ma per poco: tra meno di un anno e mezzo, a giungo 2026, il Pnrr impone la conclusione dei lavori, che procedono spediti.

"La nuova scuola sarà sicura e all’avanguardia sul piano energetico - dice il presidente della provincia Giuseppe Paolini, che ha effettuato un recente sopralluogo al cantiere – e sarà in classe 4, classificata come edificio strategico sul piano dell’antisismica. Sarà anche la prima scuola superiore della provincia di nuova costruzione ‘nZeb’, ovvero provvista di pannelli fotovoltaici e di tutti i requisiti per avere quasi zero emissioni. Un ottimo risultato, considerate le precedenti condizioni di criticità". L’operazione ha un costo di dieci milioni di euro: cinque milioni intercettati dalla Provincia con il Pnrr, a cui si sommano gli oltre tre milioni e 600mila euro di risorse dell’amministrazione provinciale e il contributo del Gse pari a un milione e 700mila euro. Prosegue Paolini: "L’appalto è integrato: insieme alla ditta ravennate Consorzio Arco Lavori c’è l’impresa esecutrice Vf Costruzioni di Modena. I lavori procedono bene, e siamo in linea coi tempi: hanno completato il grezzo del cemento armato e sono arrivate alla copertura. Ora cominceranno a lavorare sulle impermeabilizzazioni e i tamponamenti esterni. Tra due anni, i ragazzi potranno contare su nuovi spazi idonei e funzionali. Che sommati a quelli utilizzati attualmente, che rimarranno a disposizione, consentiranno una piena risposta alle esigenze didattiche di un istituto in crescita".

Dalla demolizione, effettuata nell’estate del 2023, i lavori sono proceduti secondo i piani. Ma c’è un’ulteriore possibilità per il futuro: "Abbiamo previsto nel progetto – conclude Paolini – la possibilità eventuale di realizzare un altro piano sopraelevato. Se la scuola continuerà a crescere, quindi, potremo anche fornire ulteriori soluzioni, cercando di intercettare nuovi finanziamenti".

Giovanni Volponi