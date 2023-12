"Nuovo Rinascimento? No decadimento"

"Più che un nuovo Rinascimento, Urbino sta vivendo un decadimento". Lo afferma la Cna di Urbino dopo un recente studio coordinato dal professor Giovanni Dini, direttore del Centro Studi Sistema Cna delle Marche, che mostra dati aggiornati su popolazione, imprese, andamento del quadro sociale ed economico che evidenziano una generale recessione sociale ed economica. "Sono dati che vale la pena approfondire – dice il presidente Cna di Urbino, Fabrizio Aromatico – e che non vogliono in alcun modo addossare responsabilità o polemiche di natura politica. Semplicemente servono per avviare un confronto ed una seria riflessione. E noi di Cna siamo a disposizione per un dialogo a tutto campo con istituzioni e soggetti economici". I risultati hanno preso in considerazione varie voci, come quella demografica. Nel comune di Urbino la popolazione residente comincia a diminuire sistematicamente fin dal 2012, mentre quella della provincia cala dal 2013, quella regione dal 2014 e del paese dal 2015. Evidente è la diminuzione della popolazione di Urbino, sempre in diminuzione dal 2012 al 2023 tranne che nel 2021. L’età media è per la maggiore incidenza degli over 65. L’indice di vecchiaia in provincia di Pesaro e Urbino dice che ci sono 201,1 anziani ogni 100 giovani. Per il comune di Urbino è di 262,5. La struttura delle imprese: la presenza dell’artigianato è in calo considerevolmente durante gli ultimi dieci anni; il numero di imprese artigiane cala del -20,2% con punte del -30,4 per le costruzioni e del -23,5% per i servizi alle persone. Le imprese di alloggio e ristorazione e quelle del commercio al dettaglio negli ultimi 10 anni (dal settembre 2013 al settembre 2023) sono calate, 12 in meno. In particolare si registra una diminuzione di numero sia dei bar (-5) sia dei ristoranti (-15). Per le attività artistiche culturali e tradizionali si arriva ad un -32,8%. Nel comune di Urbino, tra le attività artistiche culturali e tradizionali prevalgono quelle di conservazione e restauro di opere d’arte seguite dalla fabbricazione di oggetti in metallo lavorato e dalle creazioni artistiche e letterarie Le variazioni negli ultimi dieci anni mostrano che le attività artistiche culturali e tradizionali sono in deciso ridimensionamento con un -7,4%. "Come si vede – prosegue Aromatico – popolazione, imprese di artigianato e commercio arretrano in maniera preoccupante molto più di Pesaro e Fano".

fra.pier.