Nuovo sito e guida turistica. Gabicce Mare si racconta

Chi si gode le ferie a Gabicce Mare può contare su un servizio di informazione in più: il nuovo sito all’indirizzo https://gabiccemaremonte.com/it e la guida turistica tascabile che racconta il territorio e la sua storia. Presentati nei giorni scorsi al Mississippi i due strumenti informativi promuovono l’offerta turistica della città e raccontano storie e personaggi che fanno parte della tradizione locale.

La guida turistica tascabile raccoglie una selezione di scatti firmati da fotografi, perlopiù locali, come Elena Ricci, Sara Scola, Gabriele Nastro, Gianluca Maroccini, Aldo Amoretti e Fabio Demitri, insieme a informazioni per orientarsi tra mare e monte, attraverso lo sguardo di chi il territorio lo abita e lo racconta.

Durante la presentazione è stata illustrata anche l’esperienza in realtà aumentata che sarà attiva dal prossimo anno e permetterà ai visitatori di accedere, in 10 punti strategici tra mare e monte, a vecchie cartoline, materiali d’archivio e documenti inediti. Realizzato da Studio Quantique con il finanziamento del bando della Regione per i Servizi digitali integrati, "Il portale permetterà di creare un dialogo continuo e con il pubblico – sostiene la sindaca Marila Girolomoni –. Oggi un sito web è il primo punto di contatto con cui un visitatore interagisce per conoscere una città, la sua offerta turistica e culturale, il suo paesaggio e tutto quel patrimonio che esso contiene e noi siamo convinti che Gabicce Mare possa rappresentare un’offerta di grande qualità che merita di essere raccontata in ogni suo aspetto".